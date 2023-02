El pasado mes de septiembre del 2022, Tim Cook presentó los nuevos productos de Apple en el Apple Event, entre los que estuvieron el iPhone 14, Apple Watch 8 y Airpods.



Este siempre ha sido uno de los eventos más importantes del año para los fanáticos de la marca y también marca una tendencia en cuanto a los desarrollos tecnologicos que se llevarán a cabo en el mundo de la telefonía. ​

iPhone 14. Foto: Apple

Ahora bien, el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, ha indicado que Apple parece estar trabajando en un iPhone Ultra que podría salir junto con la familia del iPhone 16, incluso indicó que podría llegar en 2024.



Además, dijo que el plan de Apple es apostar por una nueva marca de gama alta llamada Ultra, un nombre que ya se ha usado para su reloj inteligente deportivo de gama alta.



Aunque las características de estos dispositivos aún no se conocen, el periodista dijo que “probablemente ofrecerán más mejoras de cámara, un procesador más rápido y quizás una pantalla aún más grande”.



Por ahora la atención sigue puesta en el iPhone 14, que en Colombia ya inició su fase de preventa.



Las tiendas virtuales de los distribuidores autorizados como iShop y Mac Center han abierto la opción de ingresar sus datos, como nombre, correo y teléfono, para registrarse y así pueda estar al tanto sobre el lanzamiento. Y aunque no se ha comunicado de manera oficial, se sabe que la venta directa será el próximo 10 de febrero.



"Gracias por inscribirte, serás de los primeros en tener al más pro", es el mensaje que le dejarán luego de hacer su registro.



En Estados Unidos el valor en el mercado está entre 799 dólares (para los de 6,1 pulgadas) y 899 dólares (para los de 6,7 pulgadas).



En pesos, equivale a unos $3'677.000, para el iPhone 14, y $4'137.000 para el iPhone 14 Plus, a cambio del 31 de enero de 2023.

