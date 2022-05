Apple Inc es probando futuros modelos de iPhone que sustituyan al actual puerto de carga Lightning con el más frecuente USB-Conector tipo C, según personas con conocimiento de la situación, un movimiento que podría ayudar a la empresa a cumplir con las regulaciones europeas que se avecinan.



Además de probando modelos con un USB-puerto C en los últimos meses, Apple está trabajando en un adaptador que permitiría el futuro. Los iPhone funcionan con accesorios diseñados para la actualidad Conector Lightning, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

Si la compañía continúa con el cambio, no ocurrirá hasta 2023 como muy pronto. Apple planea retener el Conector Lightning para los nuevos modelos de este año. Al mudarse a USB-C, Apple agilizaría la colección de cargadores utilizados por sus diversos dispositivos.



La mayoría de los iPad y Mac de la empresa ya dependen de USB- C en lugar de

Relámpago. Eso significa que los clientes de Apple no pueden usar un solo cargador para sus iPhone, iPad y Mac, una configuración extraña dada la inclinación de Apple por la simplicidad.



Cargadores inalámbricos para iPhone y Apple Watch también usan un

USB-Conector C para sus bloques de alimentación. Apple, con sede en Cupertino, California, se negó a comentar sobre el cambio. El movimiento, que el analista Ming-Chi Kuo también predijo, vendría con compensaciones y podría crear confusión para los clientes.



Cabe resaltar que los cargadores C son un poco más grandes que los Conector Lightning, pero pueden ofrecer velocidades de carga y transferencias de datos más rápidas.



Además, el adaptador C en desarrollo podría mitigar ese problema, pero no está claro si Apple lo incluiría en la caja o haría que los clientes pagaran más por él. También hay una amplia gama de accesorios de terceros, como cargadores, adaptadores para automóviles y micrófonos externos, que utilizan el conector existente.



El cambio obligaría a los proveedores externos a rediseñar sus productos, teniendo en cuetna el control de Apple sobre el mercado de accesorios para iPhone ya que

Apple hace que los fabricantes de accesorios le paguen por usar el conector Lightning.



USB-C es un estándar utilizado por muchos fabricantes de dispositivos de consumo, incluida la mayoría de los fabricantes de teléfonos Android, por lo que es menos probable que Apple podrá ejercer su nivel habitual de control.



En años recientes, Apple también ha trabajado en iPhones sin ningún puerto de carga, que buscan promover el sistema de carga inalámbrica MagSafe presentado en 2020.



Pero una conexión inalámbrica suele ser más lenta para cargar la batería de un teléfono y no sincroniza datos con otros dispositivos tan rápido. Tampoco es práctico en todas las situaciones, como la configuración de algunos automóviles. Una razón clave para hacer el cambio es la decisión de la Unión Europea de obligar a los fabricantes de teléfonos y otros dispositivos a adoptar

USB-C.



En abril, la legislación para tal requisito fue aprobada por mayoría de votos. "Los teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras digitales, los auriculares y cascos, las consolas portátiles de videojuegos y los altavoces portátiles, recargables a través de un cable, deberían estar equipados con un Tipo USB- puerto C, independientemente del fabricante", según la legislación.



Apple ha dicho que la ley europea perjudicaría su capacidad de innovar. "Nos preocupa que la regulación que exige un solo tipo de conector para todos los dispositivos en el mercado perjudique a los consumidores europeos al retrasar la introducción de innovaciones beneficiosas en los estándares de carga, incluidos los relacionados con la seguridad y la eficiencia energética", dijo la compañía el año pasado.



Apple posiblemente podría lanzar una versión del iPhone para Europa que sea compatible, pero tener varias versiones del mismo iPhone con diferentes conectores probablemente generaría aún más confusión



Por otro lado, la compañía podría finalmente abandonar el USB-C cambiar si la ley europea no se materializa. Muchos consumidores han pedido el cambio a pesar de todo, en aras de la simplicidad. un movimiento a USB- C sería el segundo cambio de puerto en la historia del iPhone.

