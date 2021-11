'Trapito' de Apple está agotado, aunque no lo crea vale 70.000 pesos

Apple, el gigante tecnológico, no parece quedarse atrás en la venta de sus más recientes productos. La compañía presentó el pasado octubre la lista de sus nuevos lanzamientos: audífonos inalambricos AirPods con mayor duración de carga, la bocina HomePod, computadores MacBook más tecnificados y demás.

Entre ellos, destacó uno por ser único en su línea: un paño limpiador de manchas y huellas digitales de las pantallas. El accesorio de 19 dólares (alrededor de 72.000 pesos colombianos), que mide 16 por 16 centímetros, se ha convertido en su producto más vendido, de acuerdo con 'The New York Times'.



Incluso, tiene una importante cantidad de pedidos pendientes para su entrega. Para quienes compraron en Estados Unidos, la fecha de envío de su limpiador será hasta el 11 de enero de 2021.

Lo innovador del paño de Apple

Facebook Twitter Linkedin

Trapo marca Apple para limpiar pantallas Foto: Apple Store

Según la descripción del producto en la tienda de Apple, no se trata de un trapo común: "el paño para pulir está fabricado con material suave y no abrasivo, limpia cualquier pantalla de Apple, incluido el vidrio de nano textura, de forma segura y eficaz".



Pero el precio no es lo único que llama la atención: el 'trapo' de Apple cuenta además con unas especificaciones que hablan de su compatibilidad (como sucede con todos los accesorios) en donde se deja en claro con cuáles versiones de iPhone, iPad y otros dispositivos de Apple es 'compatible' la tela limpiadora.



Este paño causó todo tipo de comentarios tras su lanzamiento pues su precio escandalizó a los usuarios en ese momento. Internautas comentaron que incluso para los altos estándares de Apple, era un producto costoso.



(Lea también: Apple lanza 'trapo' de $70.000 para limpiar pantallas: ¿lo compraría?).



Incluso, MagicFiber, una marca de paños de microfibra para limpiar el vidrio sin rayar la superficie, ofrece un paquete de seis de estos 'trapos' por 9 dólares en Amazon.



“Tienes que reconocerles la audacia de cobrar 19 dólares”, dijo Walter Gonzalez, presidente y fundador de Goja, la compañía matriz de MagicFiber, sobre Apple, según el medio citado.

Más noticias

La fortuna de Elon Musk duplica la de Bill Gates y supera el PIB de su país

Apple Pay está disponible desde este martes en Colombia

WhatsApp: el 'metaverso' traerá cambios en la aplicación

¿Cuáles son los mejores celulares de gama media en Colombia?

Servicio celular no tendrá recargo entre Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

Tendencias EL TIEMPO