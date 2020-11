Análisis del iPad Air 2020: Muy cerca de ser Pro

Este año cumplimos 10 años del lanzamiento del primer iPad. Por allá en 2010 salió la primera generación de este dispositivo que hoy, más que nunca, se posiciona como un elemento casi indispensable en la vida de muchas personas al rededor del mundo y no solo para consumir contenidos multimedia y navegar en internet, sino que se ha transformado en toda una herramienta de productividad para trabajar. En EL TIEMPO llevamos algunas semanas probando este iPad y así nos ha ido.

Apenas abrimos la caja nos encontramos con este iPad Air, que más cercano al iPad de octava generación, está más cerca del iPad Pro. Así como con un diseño muy estilizado, bordes planos y una pantalla que deja atrás al botón y reduce los bordes en gran manera. A primera vista es muy similar al último iPad Pro, nosotros probamos la versión de 256 Gb con el color Rose Gold. Sin embargo, es posible conseguirlo en 5 colores diferentes.



(Lea también: Apple presentó sus primeros equipos con chips propios)

En la parte trasera tenemos una única cámara, el logo metalizado de Apple, la tipografía de iPad y los tres pines para conectar el Magic Keyboard, - un accesorio del que hablaremos más adelante-. En la parte superior nos encontramos con dos parlantes (de los cuatro que tiene) y con la más reciente incorporación, el Touch ID para huellas digitales y desbloquear el dispositivo.

Foto: Tecnósfera

En su lado derecho tiene los botones de subir y bajar el volumen, y en la izquierda está totalmente libre y en la parte inferior tiene los otros dos parlantes y el conector usb tipo C para la carga y transferencia de archivos. En el frente nos encontramos con una pantalla de 10,9 pulgadas con la tecnología Liquid Retina de Apple, en un formato, que a diferencia de algunas tabletas Android como la Galaxy Tab S7 de Samsung, es más cuadrado y que para algunas tareas es mejor, pero para otras, no (al ver videos nos encontramos con barras negras).

En la caja del dispositivo viene cargador (aquí sí tenemos), conformado por su adaptador de 20 voltios y el cable de tipo C a tipo C, además, tenemos algunos manuales y la mítica estampita de la manzana.

Para un usuario que no ha sido mucho de tablets, ni tampoco de iPads, esta era una de las primeras experiencias con dispositivos de esta marca. Lo bueno de este Air, es que está en un punto intermedio para aquellos que no son profesionales y le sacarán todo el jugo a la tabler, pero también para los que si lo harán.

Este dispositivo es ideal para el día a día, responder correos, hacer notas, navegar por redes sociales, ver series o jugar un rato. Así mismo, funciona sin líos para editar videos en 4K, editar imágenes o diseñar en distintos programas sin problemas.



(Además: Estas son las contraseñas menos seguras en 2020, ¿está la suya aquí?)

Una gran pantalla, pero sin los 120 Hz

Sin dudas, los iPad se caracterizan por sus pantallas y por la posibilidad de disfrutar contenido de calidad o diseñar en más espacio. En esta ocasión, a diferencia del iPad Pro, el iPad Air cuenta con una única versión de 10,9 pulgadas y no podemos ir hasta las 12,9 pulgadas. Esto se nota en el peso, que es uno de sus puntos positivos, 458 gramos nos da la posibilidad de sostenerla con una mano sin problemas y de tener mucha portabilidad.

Foto: Tecnósfera

Continuando con la pantalla, es impresionante a primera vista por la interpretación de los colores que tiene, se nota calidad, colores muy reales y un brillo alto 500 nits (aunque no tanto como el del Pro 600 nits), más que suficiente para utilizarlo en cualquier espacio en el que estemos. Pero, no todo es perfecto, porque a diferencia del iPad Pro, no tenemos los 120Hz de tasa de refresco, lo que se traduce en menos fluidez en los movimientos al navegar.

Entendemos que no se haya incorporado porque este iPad Air es una versión más económica del Pro y están las dos opciones. Sin embargo, otras opciones en el mercado ya tienen los 120 Hz por precios similares. Esto aunque hace que la experiencia no sea igual de óptima, no le resta tanto a una gran pantalla que se ve bien desde cualquier ángulo.

Así mismo, a la hora de escribir o utilizar múltiples aplicaciones se comporta perfectamente. El contraste es bueno y todo se ve muy definido. Este iPad tiene True Tone, gama cromática integral y película antireflectante.



(También le puede interesar: Apple pagará 113 millones de dólares por volver lentos iPhones viejos)

Cámara y Touch ID

Generalmente con una tableta no pensamos llevarla a tomar fotos, ni tener el mejor sensor o lente. Por esta razón, el iPad Air viene con una cámara trasera de 12 MP con Focus Pixel y una cámara FaceTime HD de 7 MP pensada en hacer video llamadas de alta calidad.

Foto: Tecnósfera

Este último aspecto si es importante en estos dispositivos y fuimos fieles testigos de que funciona muy bien, aún en condiciones bajas de luz. Para reuniones (hoy más comunes que nunca) es mejor incluso que la del iPad Pro, ya que capta más luz y no hay tanto ruido en la imagen.

No deslumbra por las fotos de su cámara trasera, pero el lente está ahí y es más que funcional, con buena luz tenemos fotos decentes, con mala luz, tenemos fotos no tan buenas.

Foto tomada con el iPad Air. Foto: Tecnósfera Foto: Tecnósfera Foto tomada con el iPad Air. Foto: Tecnósfera Foto tomada con el iPad Air. Foto: Tecnósfera

Con el Touch ID nos fue bien, es rápido, está bien posicionado y es cómodo de utilizar ya sea en vertical o en horizontal o con el teclado. Eso sí, la recomendación es tener guardados por lo menos 4 dedos para poder desbloquearlo en cualquier momento y situación.



(Lea también: La tecnología, una aliada para frenar el acoso sexual laboral)

Este es el Touch ID y botón de encendido el iPad Air 2020, Foto: Tecnósfera

Como ya dijimos, es rápido, pero tiene una animación en la que debemos dejar el dedo un segundo más para desbloquearlo y dar el salto a la pantalla de inicio. Si quitamos el dedo rápido se desbloquea, pero debemos deslizar hacia arriba para entrar al inicio. Se extraña el Face ID que como es costumbre con los dispositivos Apple funciona muy bien y es bastante cómodo.

Rendimiento y batería superior

Este iPad Air 2020 viene con el más reciente chip de Apple, el A14 Bionic, el mismo que incorpora el iPhone 12 Pro, del cual tendremos un análisis más adelante. Este procesador basado en una arquitectura de 5 nanómetros nos entrega un rendimiento excepcional. Todo lo que hemos intentado hacer ha funcionado perfecto y sin ningún lag.

Editar, jugar, navegar en redes ha sido posible sin que se presente ningún problema. Además, la multitarea y el funcionamiento de la memoria RAM es también destacable. En pruebas no logramos encontrar el límite de este iPad, jugamos juegos de alta exigencia sin problemas y en calidades ultra.

En conectividad contamos con todo lo que esperaríamos; Wifi 6 y Bluetooth 5.0, aunque no incorpora chip NFC y en esta ocasión no teníamos la opción de sim card, pero hay una versión disponible. De acuerdo con Apple, este iPad ofrece un 40 por ciento más de rendimiento respecto al iPad Air de 2019. Así mismo, en la GPU prometen hasta un 30 por ciento de mejora respecto a la integrada en su predecesor.

Foto: Tecnósfera

En cuanto a autonomía, como ya es costumbre con los iPad está muy bien optimizada y no nos encontramos con problemas para durar hasta 2 días dándole un uso fuerte y hasta 4 días con un uso normal. Además, con el cargador de 20 W tenemos una carga completa en poco más de hora y media sin problemas. Eso sí, si tenemos conectados los accesorios la batería disminuirá.



En opciones de almacenamiento, Apple ofrece dos versiones para este iPad, una de 64 Gb y otra de 256 Gb. En este apartado sentimos que hicieron falta más opciones para que el usuario final decidiera cuál comprar, la de la tablet de prueba es de 256 Gb y sentimos que una versión de 512 Gb era necesaria. En precios, el iPad de 64 Gb está en 3.219.999 pesos y el de 256 Gb en 4.029.000 pesos.



(Le puede interesar: ¿Para qué usan los colombianos el celular?)

Accesorios

también pudimos probar dos accesorios para este iPad Air; el primero fue el Magic Keyboard que tiene un diseño muy sólido y es igual al del iPad Pro y el segundo fue el Apple Pencil.

Hablar del Magic Keyboard es hablar de calidad de construcción y diseño. Una vez ponemos nuestro iPad allí se siente que queda totalmente fijo con el imán y que la bisagra que incorpora lo mantendrá en ese lugar. abrirlo y cerrarlo es un deleite para el tacto y las teclas se sienten muy bien.

Además, cuenta con un trackpad de buen funcionamiento, aunque se queda algo pequeño para lo que estamos acostumbrados a utilizar en un computador portátil. Lo interesante de este teclado es que se queda muy bien en diferentes superficies y tiene un balance de peso ideal para que no se vaya hacia atrás, ni hacia adelante, incluso cuando lo tenemos en nuestras piernas.

El teclado cuenta también con un puerto de carga tipo C que carga el iPad aún cuando está en el accesorio. La conexión es rápida y no hay delay en los comandos del teclado, ni al escribir ni al usar el mouse que se representa como un círculo.

Foto: Tecnósfera

En cuanto al Apple Pencil, a pesar de que no somos expertos en diseño, es muy fiel al escribir y es interesante escribir nuestras notas. Así mismo, para aquellos que sí diseñan, crean, dibujan y colorean funcione increíblemente bien. La batería dura mucho tiempo y cargarlo es tan fácil como ponerlo en la parte superior del iPad y queda muy bien ajustado.

En la App Store tenemos gran cantidad de herramientas para diseñar, dibujar crear con vectores, entre otros de forma gratuita que nos ofrece una gran variedad de lápices, pinceles y colores para crear. El precio de este Apple Pencil es de 569.000 pesos, así que si usted sabe que le va a sacar el jugo, es una buena compra, pero si lo quiere utilizar casualmente, no.



(Lea también: Nueva versión de parlantes inteligentes de Amazon, ahora en el país)

Foto: Tecnósfera

Por su parte, el Magic Keyboard se puede encontrar por cerca de 1'500.000 pesos. Este accesorio lo sentimos muy funcional para mejorar la productividad y sin lugar a dudas su diseño y materiales se sienten premium, sin embargo, podría prescindir de él y la experiencia iPad seguiría siendo muy buena.

Conclusiones

Para aquellos que están buscando cambiar o actualizar su iPad y que ya son usuarios de muchos años, esta es una excelente opción. Así mismo, para aquellos que quieran entrar al mundo iPad, también es una excelente opción. Lo que resaltamos, su rendimiento, diseño y batería. Lo que no tanto, la falta tasa de refresco más alta en la pantalla y los precios de sus accesorios, que funcionan muy bien, pero están por arriba de otras opciones.

Otros temas que le pueden interesar

- Los pronósticos de Bill Gates de cómo será el mundo tras la pandemia



- Google se asocia con bancos para ofrecer cuentas corrientes



- Día sin IVA: Guía para comprar en línea de forma más rápida

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET