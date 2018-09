Apple apunta al corazón... y al bolsillo, con sus nuevos dispositivos

Como cada año, periodistas de todo el mundo se dieron cita esta semana para el lanzamiento del nuevo catálogo de novedades de Apple.



Para quienes estuvimos allí, en la comodidad de las sillas del Steve Jobs Theater, en el Apple Park, en Cupertino, California (EE. UU.), no pareció casual que la ceremonia comenzara con el tema de ‘Misión imposible’.



Esto, porque si bien se trataba de un chiste, Apple lleva años haciendo lo imposible. Es casi una firma de la empresa llegar a sectores declarados como muertos, resucitarlos y volverlos grandes fuentes de ingresos.

Aunque lejos de ser infalible, con frecuencia Apple logra que algunos productos que fueron recibidos con sorna en su momento terminen siendo considerados esenciales por miles y, a menudo, millones de sus usuarios.



Es por esa razón que esta nota fue escrita en un iPad, una tableta que cuando fue lanzada en 2010 recibió burlas por su nombre. Es por eso que revisé el audio de la ceremonia con unos AirPods, unos audífonos de conexión vía Bluetooth descartados como “extraños” al comienzo y cuyo éxito hoy nadie cuestiona. Y es por eso que llevaba el código QR de la invitación en un Apple Watch.



El reloj inteligente de la compañía es el más reciente exponente del efecto Apple. El Apple Watch fue lanzado cuando los relojes ya eran vistos como rarezas en vías de desaparecer en la era de los ‘smartphones’ (¿Quién necesita un reloj cuando lleva un supercomputador en el bolsillo?). No pocos auguraron su fracaso en ese momento. Ahora, cuando se acaba de presentar su cuarta generación, no solo se trata del reloj inteligente más vendido, sino, si se le cree a Apple, “el reloj más vendido en el mundo”.



Más aún, Apple ha logrado posicionar su reloj firmemente en dos campos esenciales: el del ejercicio y el de la salud. En este último está haciendo cosas que ningún fabricante había logrado hasta el momento y la presentación de esta semana demostró claras intenciones de reinar en el sector.



Que un dispositivo móvil –de hecho, un ‘wearable’ (dispositivo para vestir)– sea capaz de tomar electrocardiogramas que resultan de utilidad para un médico o que pueda detectar si el usuario que lo lleva puesto sufrió una caída grave y logre pedir ayuda a la línea de emergencias si la persona no responde es la definición precisa de notable.



Y aunque otros fabricantes han puesto en el mercado algunos desarrollos de tecnología similar, la serie cuatro del Apple Watch es la primera en recibir la certificación de la FDA (la agencia federal que regula al sector salud en Estados Unidos).



Los anuncios no pararon allí. Luego llegó el iPhone X, que hasta nueva orden se sigue pronunciando como “iPhone Diez”.



Poco después de lanzado, en 2017, fue declarado un fracaso innumerables veces, en especial por su precio, que en Estados Unidos comenzaba a partir de los 999 dólares. Apple, en efecto, vendió menos unidades de este teléfono que de otros modelos anteriores, pero precisamente por su alto precio recibió de él más ganancias.



Ahora que retira la referencia para hacerles campo a sus sucesores, el iPhone Xs y el Xs Max, el fabricante presenta una gama de ‘smartphones’ que comienzan con los 749 dólares del iPhone Xr más sencillo y llega hasta unos apabullantes 1.499 por el iPhone XS Max de mejores especificaciones, con 512 GB de memoria. Su precio en Colombia superará los cinco millones de pesos.

En apenas un año, el iPhone X pasó de ser un único aparato a ser una gama en la que hay por lo menos tres modelos y múltiples opciones de capacidad y color, incluyendo el azul, el amarillo y hasta el coral. Todos comparten en su ‘cerebro’ el chip más poderoso que haya fabricado la firma: el A12 Bionic.



En esta maravilla de diez núcleos (seis en la CPU y cuatro en la GPU), Apple incorpora un motor neural capaz de hacer cinco billones de operaciones por segundo. Las aplicaciones de semejante poder de cómputo abren la puerta a videojuegos en realidad aumentada, capacidades de fotografía computacional y procesos de aprendizaje automático en tiempo real.



Una novedad es el hecho de que, gracias a las SIM electrónicas (e-SIM), esta será la primera generación del iPhone capaz de manejar dos líneas a la vez (Dual SIM). Es diciente, sin embargo, que Apple haya anunciado que sacará una versión dirigida al mercado chino, que en lugar de una tarjeta electrónica tendrá ranuras para dos tarjetas SIM físicas. Así se asegura de no irritar a las autoridades de ese país, su segundo mayor mercado en el mundo, que controlan y autentifican el número de teléfono asignado a cada usuario. Se estima que de China provino el 20 por ciento de las ganancias de Apple el año pasado.



WILSON VEGA

Editor de tecnología de EL TIEMPO

En Twitter: @WilsonVega