El Razer BlackWidow V4 es más que un teclado mecánico; es un centro de control diseñado para los 'gamers' más apasionados y exigentes. Este dispositivo prémium se encuentra en el mercado por aproximadamente 790.000 pesos colombianos y promete elevar la experiencia del 'gaming' gracias a su robustez, estabilidad y comodidad.



Este modelo se presenta en dos variantes: con 'switches' verdes y 'switches' amarillos. La principal diferencia entre estas variantes es la sensación táctil y el sonido al presionar las teclas. Los 'switches' verdes ofrecen un clic audible y una sensación táctil, mientras que los 'switches' amarillos son más suaves y silenciosos, ideales para quienes prefieren un tecleo más discreto.

Nosotros tuvimos la oportunidad de probar la variante con 'switches' amarillos y quedamos impresionados con su firmeza y estabilidad. El reposamuñecas es sumamente cómodo, ideal para maratones de juego, y el diseño del teclado garantiza que las teclas estén posicionadas estratégicamente para evitar presiones accidentales y ofrecer una experiencia de usuario fluida y manejable.

Este modelo se presenta en dos variantes: con 'switches' verdes y 'switches' amarillos. Foto: Razer

Controles multimedia. Foto: Razer

Las teclas macro y los controles multimedia son detalles que cualquier 'gamer' sabrá apreciar, permitiendo ajustes rápidos y accesibilidad a funciones especiales durante el juego. En cuanto a rendimiento, el BlackWidow V4 no decepciona.



Los 'switch amarillos' logran reducir notablemente el sonido de cada presión, y la alta velocidad de muestreo (hasta 8000 Hz) proporciona una ventaja en títulos competitivos. Además, su configuración en 'Razer Chroma RGB' permite una experiencia de juego inmersiva y visualmente espectacular. Entre los títulos compatibles están: Hogwarts Legacy, Diablo IV y UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection y Cyberpunk.



En el aspecto estético, el BlackWidow V4 es un deleite visual para los amantes de la estética 'gamer'. La iluminación independiente en cada tecla y la posibilidad de personalización crean un espectáculo visual único y envolvente. Para aprovechar todas sus funcionalidades y personalizar la iluminación y los perfiles de juego, es necesario instalar 'Razer Synapse 3' y 'Razer Chroma', compatible con Windows 10 y Windows 11.



Este teclado no solo es un espectáculo visual con buen en rendimiento, sino que también es un ejemplo de construcción de alta calidad y diseño inteligente. Con teclas ABS de doble inyección, reposamuñecas de piel sintética y construcción de aleación de aluminio 5052, este teclado promete durabilidad y resistencia, mientras que el cable USB acordonado es un detalle práctico que minimiza los enredos.



A pesar de sus múltiples ventajas, el BlackWidow V4 también tiene sus inconvenientes. La adaptación de algunas teclas, como la tecla de 'Enter' más pequeña, y la configuración en inglés estadounidense pueden ser puntos negativos para algunos usuarios, o por lo menos que le supondrán un reto adicional para acostumbrarse.



El Razer BlackWidow V4 es una inversión justificada para aquellos que buscan un teclado 'gamer' completo y versátil. Es especialmente recomendable para quienes buscan un producto prémium que combine funcionalidad avanzada, diseño elegante y comodidad superior. Razer ofrece 2 años de garantía para este producto, y en la caja se incluyen el reposa muñecas, el cable USB de tipo C a tipo A y los manuales.