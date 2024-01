Amazon Alexa: paso a paso para apagar las luces que no son necesarias en el dispositivo

Alexa es uno de los asistentes de voz más usados en la actualidad. Con el avance de la tecnología, este dispositivo se ha convertido en una ayuda para realizar tareas varias, desde las más básicas hasta las más avanzadas.



Conocer la hora, escuchar una canción en específico, indagar sobre alguna información e incluso encender y apagar los electrodomésticos de casa bajo una sincronización, son algunas de las funciones que este mecanismo de Amazon puede ejecutar.

Otro de los elementos a destacar es su imagen y estética. La compañía también se ha enfocado en hacer de este un dispositivo que logre ser acorde con el espacio en el que está, además de ser ergonómico en distintos tamaños, cilíndrico o redondo.



Por otro lado, el artefacto también consta de un sistema de avisos y notificaciones a base de luces que le informan a su usuario que tipo de alerta desea darle conforme a su color.

Si bien es cierto que este puede ser un gran método para advertirle al dueño sobre información importante, como recordatorios, reuniones, mensajes o cualquier otra comunicación relevante, en ocasiones las leds pueden ser molestas, y más si el asistente se encuentra un espacio de descanso.



Para desactivarlas puede hacer uso del comando de voz conforme a la acción que desea realizar en las luces de forma individual o en todo el sistema de la Alexa. Es decir, si el asistente tiene una luz amarilla que titila y desea apagar, significa que tiene una nueva notificación, para que el brillo se anule solo debe decirle: "Alexa, ¿qué notificaciones tengo?, o ¿qué mensajes tengo?" , según el portal especializado 'Más móvil'.



No obstante, también hay algunas luminiscencias que no son necesarias, como la luz blanca, que indica el 'Modo fuera de casa', y que puede eliminar desde la aplicación de Alexa o con la orden de voz : "Alexa desactiva el modo fuera de casa".



Lo mismo puede hacer para las luces rojas, moradas, naranjas y verdes, bien sea para cada una de ellas o de manera grupal. Para desactivarlas todas juntas puede accionar el modo de 'No molestar' realizando los siguientes pasos, de acuerdo con el centro de ayuda de Amazon:

Abra la aplicación de Alexa.

Acceda a 'Dispositivos'.

Elija su mecanismo: Echo o Alexa

Seleccione el mecanismo correspondiente.

Escoja el modo 'No molestar' y actívelo.

También puede ejecutar esta acción a través de un comando de voz: "Alexa activa el 'Modo no molestar", con ello desaparecerán los colores, hasta un nuevo aviso en el que el usuario le solicite ejecutar una nueva tarea; la hora, el aviso de las notificaciones, entre otras acciones.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

