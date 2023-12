¡Ojo! Estos celulares no podrán utilizar Google Chrome en el 2024: ¿está el suyo?

Actualmente, y desde hace ya varios años, hacer llamadas es apenas una función minúscula de las muchas que tiene un teléfono celular. Los dispositivos modernos ahora traen cámara, redes sociales, reproductores de música, videojuegos, plataformas de streaming, editores de video, calculadora, linterna, entre otra infinidad de funciones que le prometen a los usuarios tener todo lo que necesiten en su bolsillo.



Una de las funciones más usadas, y más antigua también, es la de los navegadores de internet. Ahora, es apenas básico que los celulares puedan navegar por la web como si fueran un computador.

Para esto, Google Chrome, el navegador de Google y uno de los más usados en el mundo, lanzó hace años su versión móvil. Sin embargo, una noticia reciente ha preocupado al mundo de los usuarios de internet: Google Chrome dejará de funcionar en algunos celulares.

La situación no es nueva y obedece simplemente a los límites de compatibilidad que trae cada actualización de una aplicación. No obstante, es importante que los usuarios frecuentes revisen si su dispositivo cumple con los requisitos básicos para poder seguir usando Chrome.



Si su celular usa sistema operativo Android, verifique si opera con Android 7 o Nougat. Tanto estos sistemas operativos como los anteriores a ellos solo tienen compatibilidad con la versión 119 de Google Chrome, pero no podrán operarlo en las siguientes actualizaciones.



Puede que el navegador no deje de funcionar por completo, pero tanto la navegabilidad como la seguridad ofrecidas por la plataforma se verán afectadas en los dispositivos que tengan instalados estos sistemas operativos.



Para verificar la versión de su sistema operativo Android, debe ir a la configuración del celular, seleccionar ‘Acerca del teléfono’ y luego ‘Información del software’ o ‘Versión del sistema operativo’. Esta ventana le mostrará qué versión tiene instalada.

Alternativas a Chrome



En caso de que su dispositivo sea uno de los que perderá acceso a Chrome, o bien si simplemente quiere explorar nuevas opciones, puede buscar alternativas de navegadores, como Firefox, Opera, Brave, Microsoft Edge o Safari (solamente disponible para dispositivos Apple).

En caso de que ningún navegador le funcione, tal vez la mejor opción sea considerar un cambio de celular por uno un poco más moderno.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

