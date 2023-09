El asistente virtual desarrollado por Amazon, conocido como Alexa, actualizó sus funcionalidades, introduciendo la posibilidad de traducción y subtitulado de llamadas, además de brindar opciones avanzadas para la activación de rutinas y un acceso más sencillo a los contactos favoritos mediante un 'widget'.

Alexa ahora tiene la capacidad de traducir llamadas de audio y video en tiempo real. Si bien esta herramienta está disponible para todos los usuarios del asistente, ha sido especialmente desarrollada pensando en aquellas personas con discapacidades auditivas o sordas, con el objetivo de mejorar su experiencia comunicativa.

La nueva función de traducción soportará más de diez idiomas, incluyendo inglés, español, francés, portugués y alemán, según informó Amazon en un comunicado.

Además, se ha integrado una opción de subtitulado para llamadas y la función Drop-In, permitiendo a las personas seguir las conversaciones en tiempo real a través de subtítulos. Estos serán visibles en dispositivos compatibles con Alexa, mediante la 'app' correspondiente o en una pantalla Echo Show.

Hacia finales de año, los usuarios podrán activar rutinas de diversas maneras. Por ejemplo, podrán instaurar una rutina nocturna que apague las luces, baje las persianas y reproduzca sonidos relajantes, simplemente diciendo "Alexa, buenas noches" o programándola para que se active automáticamente a las 22 horas cada día.



Un nuevo 'widget' llamado 'Contactos Principales' será introducido también a finales de año en las pantallas Echo Show, permitiendo acceder con más facilidad a sus contactos y dispositivos favoritos para realizar llamadas o utilizar la función Drop-In con un solo clic.

En la misma línea, el 'widget' de Acciones Rápidas, disponible para Echo Show 8 y 10 y, tras una actualización, para Echo Show 5, permitirá a los usuarios agregar iconos de acceso directo en la parte superior de la pantalla de inicio de los dispositivos, optimizando así el acceso a los contenidos y evitando la necesidad de deslizarse por distintas pantallas o bajar paneles.



En resumen, estas nuevas funciones no sólo enriquecen las capacidades de Alexa, sino que también buscan proporcionar herramientas de comunicación más inclusivas y accesibles para todos, poniendo especial atención en aquellos con dificultades auditivas.

Amazon presenta una Alexa más 'conversacional'



Amazon ha estado empleando durante años inteligencia artificial (IA) generativa con Alexa en el trasfondo para perfeccionar la exactitud de sus respuestas. Recientemente, integró su modelo lingüístico más avanzado y de mayor escala, permitiendo que Alexa proporcione respuestas no solo exactas, sino también más astutas y dialogantes.



En el evento Amazon Devices & Services se resaltó que Alexa ahora puede participar en diálogos de manera "casi humana". La meta es emular la interacción humana, prestando atención a lo que se comunica, a quién se dirige y manteniendo contacto visual.

Gracias a los avances en visión por computadora e inteligencia ambiental, Alexa puede interactuar en el entorno real y no solo en un servidor, haciéndolo además de manera personalizada para cada usuario y miembro de la familia, ya sea de forma individual o mediante preferencias compartidas.



Se ha revelado también tendrá una personalidad distintiva, expresando opiniones, contando chistes y presentando sorpresas denominadas 'easter eggs'.



Para los creadores, Amazon proporcionará herramientas innovadoras basadas en el reciente modelo de lenguaje para desarrollar soluciones para el asistente virtual. Por ejemplo, character.ai les ofrecerá 25 personajes con voces expresivas para personalizar diálogos, y Splash permitirá la creación de música con voz registrada de hasta dos minutos.



Se introducirán asimismo experiencias ambientales innovadoras. Con Eye Gaze on Alexa, aquellos que no pueden comunicarse verbalmente ni interactuar con pantallas podrán seleccionar opciones en una tablet Fire Max 11 mediante el movimiento ocular. Además, Call Translations hará más sencillos los diálogos multilingües, brindando soporte en varios idiomas incluyendo español, francés y portugués.

Finalmente, se ha lanzado Alexa Emergency Assist, un servicio por suscripción que utiliza los altavoces Echo y el asistente para gestionar llamadas de emergencia, disponibles todo el día.

