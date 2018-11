Asistente inteligente de Amazon, 'testigo clave' de un asesinato

El 27 de enero del 2017, Christine Sullivan, de 48 años, y Jenna Pellegrini, de 32, fueron asesinadas en el pueblo de Farmington, en New Hampshire (Estados Unidos). Ambas fueron apuñaladas (solo Sullivan en 43 oportunidades).



Por el hecho, Timothy Verrill fue arrestado. No obstante, el crimen envuelve muchas dudas y es aquí cuando Alexa, el asistente inteligente del altavoz Echo, de Amazon, cobra importancia.

Christine Sullivan (izq.) y Jenna Pellegrini (der.), las mujeres asesinadas. Foto: Archivo particular

Los hechos

Según las autoridades, Verrill, relacionado con el tráfico de drogas, atacó a las mujeres porque pensaba que una de ellas (Jenna Pellegrini) era informante de la policía.



El hombre conocía bien la casa, pues había vivido un tiempo en ella. Las mujeres, por su parte, se encontraban allí porque el propietario del inmueble era el novio de Christine Sullivan.



Antes del ataque, unas cámaras captaron la llegada de Verrill, quien después las apagó y bloqueó el sistema de seguridad de la casa por completo.



Tras el arresto del sospechoso, “los cadáveres de las dos mujeres fueron encontrados bajo una lona, y la policía halló unos cuchillos enterrados en el jardín envueltos en una camisa”, contó el diario El País, de España.



Actualmente, mientras se da inicio al juicio (mayo del 2019), Verrill se encuentra detenido.

Timothy Verrill, el acusado del doble asesinato. Foto: Archivo particular

Alexa, testigo clave

Como se quedaron sin las imágenes de las cámaras, las autoridades pensaron de inmediato en Alexa, el asistente inteligente de Amazon.



¿Por qué? Creen que durante el crimen el altavoz pudo haberse activado por medio de una palabra clave y grabar todo lo que sucedió.



“El tribunal considera que existe una causa probable para creer que los servidores o registros mantenidos por Amazon.com contienen grabaciones hechas por el altavoz inteligente Echo desde el 27 de enero hasta el 29 de enero de 2017, y que dicha información contiene evidencia del ataque”, aseguró el juez del caso al diario The Washington Post.

Echo, el altavoz que cuenta con el asistente inteligente Alexa. Foto: Archivo particular

¿Qué dice Amazon?

El gigante tecnológico aseguró que no divulgará informaciones de sus clientes, pues prioriza la privacidad.



“No entregaremos ninguna información sin una demanda legal válida y vinculante que se nos haya entregado correctamente”, aseveraron desde la compañía al diario The Washington Post.



Eso sí, aclararon que su intención no es obstruir la justicia, sino “proteger los derechos de privacidad de sus clientes cuando el Gobierno está buscando sus datos, especialmente cuando esos datos pueden incluir contenido protegido por la Primera Enmienda”.

Otro caso

No es la primera vez que la tecnología se ve relacionada con la justicia. En el 2015, las autoridades de Estados Unidos le pidieron a Apple acceso al iPhone de Syed Farook, uno de los responsables de la masacre de San Bernardino (California), en la que murieron 14 personas.



En ese momento, la empresa de la manzana se negó y alegó el derecho a la privacidad de Farook.



