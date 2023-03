En los últimos 10 años el Air Fryer se ha consolidado como uno de los electrodomésticos indispensables del día a día en el hogar, pues no solo permite fomentar hábitos alimenticios más sanos, sino que ha reducido los tiempos de cocción considerablemente.



Sin embargo, algunos estudios están investigando la posibilidad de que estos aparatos generen células cancerígenas en los alimentos. un estudio publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos encontró que la freidora de aire reducía la acrilamida hasta en un 90 %, en comparación con la fritura tradicional.



No obstante, Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la acrilamida puede tener vínculos con el desarrollo de varios tipos de cáncer como el de endometrio, ovario, páncreas, mama y esófago.



Asimismo, se ha verificado que se pueden dañar los componentes de algunos comestibles como las carnes rojas y los quesos.



Así las cosas, se recomienda utilizar la freidora con moderación, combinándola con otro tipo de métodos de cocina saludables para evitar el consumo de sustancia químicas dañinas para el organismo. En ese sentido, le recomendamos algunos alimentos que no puede fritar en el Air Frayer.



El electrodoméstico de moda que cocina con aire. Foto: IStock

Quesos

Según la plataforma digital ‘Las provincias’ “Se desaconseja meter productos con queso porque al derretirse puede introducirse en algún conducto del aparato y estropear la freidora. En el caso de que desees cocinar unos dados de queso, tequeños, un bocadillo, empanadilla o cualquier otro rebozado relleno de queso, es importante asegurarse de que el empanado está muy bien adherido al producto (sic)”, afirma el sitio.

El queso 'Flor de Montaña' (a la izquierda, centro), de La Ratonera fue medalla de oro en los World Cheese Awards. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Salsas y líquidos

“No puedes hacer sopas, cremas o frijoles, ni preparar ningún guiso que lleve caldo. Esto también se aplica de la misma forma para las salsas y productos muy húmedos o que necesiten mucha agua para cocinarse. Los alimentos líquidos sometidos a altas temperatura podrían expandirse por la freidora y causar algún cortocircuito”, escribe el portal de cocina.



Las salsas pueden contribuir al aumento de peso. Foto: iStock

Carne Roja

No tiene riesgo, pero afectan a la calidad del producto, pues requieren de una cocción específica para que la carne esté al punto, dependiendo el gusto del consumidor. Según el sitio web citado, la carne queda seca durante la cocción en el Air Fryer.

Carnes Rojas Foto: iStock

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

