Si quiere cocinar de manera saludable y sin mucha grasa, una air fryer es un electrodoméstico perfecto para usted. Este producto utiliza aire caliente para cocinar varios tipos de alimentos, ofreciendo una alternativa más saludable a la fritura convencional.



No obstante, su vida útil varía según el modelo y la frecuencia de uso. Generalmente esta dependerá también de como siga las recomendaciones del fabricante.

Hay varios objetos que no deben colocarse en un air fryer, ya que pueden ser peligrosos o dañar el electrodoméstico debido a su composición, así como algunos alimentos.



No obstante, acá le contaremos lo que sí puede meter en cualquier freidora de aire.



El electrodoméstico de moda que cocina con aire. Foto: IStock

En un primer lugar, debe tener en cuenta que este utensilio está diseñado para cocinar todo tipo de alimentos, incluyendo papas fritas, carnes rojas y blancas, todo tipo de verduras e incluso realizar postres.



No obstante, debe evitar sopas, quesos, alimentos húmedos o congelados, así como cualquier tipo de líquido que no pueda soldificarse en el proceso de cocción.



En cuanto a los objetos específicos, generalmente puede utilizar los los recipientes y utensilios de cocina que sean seguros para utilizar en un horno convencional. Es decior, que debe evitar a toda costa cualquier recipiente que no sea aptos para temperaturas elevadas.



Aun así, esta es una lista de los objetos que puede utilizar:

Moldes de silicona

Puede usar un molde de silicona en Airfryer porque la silicona es un material seguro para alimentos que puede soportar altas temperaturas. Estos están diseñados para resistir temperaturas de hasta 230 grados centígrados.

Además, los moldes de silicona son antiadherentes, lo que significa que los alimentos no se pegarán al molde y se cocinarán de manera uniforme. Esto hace que la limpieza sea mucho más fácil y rápida.

Acero antiadherente

Los moldes de acero están diseñados para soportar temperaturas de hasta 260 grados centígrados, lo que los hace ideales para este tipo de electrodomésticos.



Por otro lado, este material es un excelente conductor de calor, lo que significa que los alimentos se cocinarán de manera uniforme y se dorarán de manera efectiva. Además, son resistentes y no se deformarán con el calor.



Otra ventaja de los moldes de acero para Airfryer es que son muy fáciles de limpiar. Solo necesita lavarlos con agua tibia y jabón y secarlos con un paño suave.

Loza o porcelona especial

Estos modelos, resisten al calor de la freidora, siempre y cuando sean especiales para la misma. Sin embargo, se recomienda que los alimentos pesen lo suficiente para que permanezca fijo y no se mueva durante la cocción.

Aluminio fundido

Es muy utilizado para hacer bizcochos y postres en el horno debido a que es más liviano y maleable en comparación con otro materiales.

Así mismo, el aluminio al conducir el calor con tanta facilidad, puede ser un gran aliado en medio de un momento de apuros.

LAURA NATALIA BOHÓRQUEZ RONCANCIO

Redacción Últimas Noticias