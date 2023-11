Llegó la hora de comprar celular 5G: ¿cómo escogerlo?

A partir del 20 de diciembre próximo, cuando se adjudiquen las ‘carreteras invisibles’ por donde circularán las redes 5G, Colombia comenzará en forma con la implementación de estas conexiones que traerán velocidades hasta 100 veces superiores a las actuales de 4G en los celulares.



La previsión es que durante el primer trimestre del 2024 se activarán las primeras redes 5G en algunas ciudades capitales, mientras que a lo largo del año se continuará desplegando en más ubicaciones.



(Lea también: Un nuevo operador entraría a Colombia tras subasta del 5G en diciembre)

“En dos años el 52 por ciento de la población colombiana debe tener ya cubrimiento 5G”, señaló el viceministro TIC, Gabriel Jurado, en EL TIEMPO. Más de 2.100 kilómetros de carreteras deberán tener dicho acceso de alta velocidad.



Hay que decir que Colombia va a llegar tarde al 5G. Varios países del mundo y de este continente ya tienen redes de quinta generación funcionales. Pero llegar tarde no necesariamente será del todo malo: el despliegue de redes, por un lado, se hará con los aprendizajes de otros países que ya vivieron los tropezones iniciales; la tecnología de la infraestructura ya estará en etapas maduras y mejoradas; mientras que ya tendremos una oferta amplia y a buen precio de celulares listos para 5G.



Porque deberá cambiar o tener un celular capaz de conectarse a una red 5G. “El teléfono siempre ha sido el limitante cuando hay estos cambios de tecnología de redes, pero en 5G no será así. En nuestro caso, más de la mitad de modelos que tenemos ya están listos”, señaló Carlo Villamil, de Motorola.

Ventajas de un celular 5G

Comprar en este momento un celular con 5G tiene varios beneficios. Primero, tendrá asegurada su inversión a futuro y por mayor tiempo. Un celular 5G le asegura mínimo dos años de duración y la garantía de aprovecharlo al máximo con esa tecnología.



En segundo lugar están los servicios en la nube: según Samsung, apps de almacenamiento virtual y software en la nube se beneficiarán “con una experiencia de uso fluida” gracias a un “dispositivo (5G) potente y una red de mayor capacidad”.



De otro lado, como tercera consideración, el entretenimiento será de otro nivel: videojuegos en línea, películas, series, transmisiones deportivas en vivo, en fin, funcionarán perfectamente, con máxima resolución, sin demoras ni bloqueos.



(Le puede interesar: Celulares a menos de un millón de pesos por Black Friday en Alkosto, Éxito y Falabella)

¿Qué dicen los fabricantes?

Marcas como Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, Oppo, TCL, Vivo y Honor ya cuentan con oferta de equipos 5G en Colombia.



Aunque todavía no hay redes 5G, las empresas han cuidado de traer equipos que tengan opción de actualización para ajustarse, dado el caso, a las distintas redes 5G que puedan habilitarse según las frecuencias que se subastarán en el país.



“La tecnología 5G está en constante evolución”, dice Honor, por lo que es importante “considerar un smartphone que pueda recibir actualizaciones de software y que esté preparado para futuras mejoras en la red 5G”.



Apple por su parte incluye en todas sus gamas, desde el iPhone 12 en adelante, dicha tecnología 5G, con chip multibanda para todas las frecuencias.



Motorola ya cuenta con siete modelos compatibles con 5G, mientras que Samsung posee más de 20 referencias distintas de teléfonos, incluso modelos de Galaxy Tab S9, compatibles con 5G.

¿Qué debe tener en cuenta?

1. El precio



En Colombia existen modelos desde los $ 700.000 sin IVA hasta móviles que superan los ocho millones de pesos. La diferencia radica en la capacidad de almacenamiento, el tamaño y tecnología de pantalla, la cantidad de memoria RAM y los materiales.



2. Duración de batería



La tecnología 5G le exigirá mejor capacidad de energía. Primero, porque el móvil estará ‘saltando’ de redes entre 4G y 5G según la disponibilidad en su zona, y eso consume energía. De otro lado, por su velocidad, tendrá mayor uso en videojuegos, videos, música, por lo que necesitará buena batería. Ojalá por encima de los 5.000 mAh.



3. Tamaño de pantalla



Un móvil 5G debe tener una buena pantalla, mínimo de seis pulgadas, con buen brillo y contraste. Recuerde que se volverá su TV, su consola de juegos y para muchas tareas de entretenimiento y trabajo con la buena velocidad que tendrá en 5G.



4. Almacenamiento



Con 5G será natural que tenga, reciba y envíe archivos de gran tamaño (videos, películas enteras, muchos documentos, etc.), así que su celular no debe tener menos de 256 GB de disco duro, opcional la ranura de expansión con tarjeta.



(Lea además: No solo es para celulares: estas son las ventajas del 5G para las empresas)

Las opciones en el mercado



Xiaomi



- Los Redmi Note 12 Pro+, Xiaomi 13T, 12T, 12T Pro, 11T Pro,12 Pro, 12 Lite, y los POCO X4, F4 Pro y F5 Pro son 5G. Desde $ 1,2 millones



Honor



- Los Honor 90, 90 Lite y Magic 5 Lite son 5G. Desde $ 2,1 millones.



Samsung



- Los Galaxy A34, A54, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Flip 5, Fold 5, Flip 4, Fold 4, M34, M54, M14 y las Galaxy Tab S9, listos para 5G. Desde $ 700.000.



Apple



- Del iPhone 12 al iPhone 15, todos, vienen con 5G. Precios desde $ 3 millones.



Motorola



- Los Razr 40, Razr 40 Ultra. Moto Edge 40 Neo, 40, G84 y G54 son 5G. Precios desde $ 700.000.



TCL



- TCL30+ $ 600.000



Oppo



- Reno10 y Reno 7. Desde $ 1,6 millones.



Vivo Mobile



- Los X80 Pro, V25 y V25 Pro son 5G. Desde $ 1,6 millones.



JOSÉ CARLOS GARCÍA

Editor Multimedia

En X: @JoseCarlosTecno