El sector de la tecnología anunció 97.171 recortes de empleos en 2022, un 649 % más que el año anterior, según la consultora Challenger, Gray & Christmas Inc.



Solo en enero de 2023 la empresa matriz de Google -Alphabet Inc.-, Microsoft Corp. y Amazon.com Inc. han recortado colectivamente otros 30.000 puestos.



Aunque las gigantes tecnología se beneficiaron de un auge del comercio electrónico y el trabajo remoto durante los cierres por la pandemia de covid-19, ahora muchas de estas compañías reportan tasas de crecimiento decepcionantes y se enfrentan a una caída de los precios de sus acciones.



Su respuesta han sido los despidos masivos.

Y es que solo en Estados Unidos, casi 194.000 trabajadores del sector tecnológico han perdido su empleo desde principios de 2022, según la web tecnológica Layoffs.fyi.



Los analistas señalan que la industria tecnológica afronta un periodo de turbulencias, causadas por la alta inflación y el aumento continuo de las tasas de interés, después de la bonanza mencionada.



Estas empresas "han estado contratando a un ritmo que era insostenible y el deterioro del entorno macroeconómico les obliga ahora a despedir", comentó Dan Ives, de Wedbush Securities.



Microsoft

Microsoft Corp. anunció que planea eliminar 10.000 puestos de trabajo, o alrededor del 5 % de su fuerza laboral este año, en una medida que busca hacer frente a un panorama cada vez más sombrío.



Los despidos se producen en un momento en el que el gigante del software dijo que está viendo que los clientes actúan con cautela, ya que algunas partes del mundo están en recesión.



El director ejecutivo, Satya Nadella, dijo que la compañía está viendo que "los clientes optimizan su gasto digital para hacer más con menos".

Microsoft anunció que recortará 10.000 empleos. Cerca del 5 % de su fuerza laboral. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE



Mientras que empresas como Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Salesforce Inc. han anunciado recortes de empleos por miles en los últimos meses, Microsoft hasta ahora había tomado medidas menores para tratar de hacer frente a las inestables perspectivas económicas mundiales y a la posibilidad de una desaceleración prolongada de la demanda de software y servicios.



La empresa, con sede en Redmond, Washington, ha eliminado puestos vacantes y suspendió las contrataciones, incluso en negocios prioritarios como el software de seguridad y la computación en nube.

Google

Sundar Pichai, CEO de Google Inc. Foto: Sajjad HUSSAIN / AFP

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, también eliminará alrededor de 12.000 puestos de trabajo, más del 6 % de su fuerza laboral mundial.



Los recortes afectarán a puestos de trabajo a nivel mundial y en toda la empresa, dijo el viernes Sundar Pichai, director ejecutivo de la empresa, en un correo electrónico a los empleados, en el que señaló que asume "toda la responsabilidad por las decisiones que nos han llevado hasta aquí".



Gracias a su sólido negocio de búsquedas, Google ha sido una de las empresas tecnológicas que más tiempo ha resistido sin prescindir de sus empleados, pero ahora enfrenta una desaceleración de la publicidad digital y su división de computación en la nube sigue rezagada respecto de Amazon y Microsoft Corp.



"Estos son momentos importantes para afinar nuestro enfoque, rediseñar nuestra base de costos y dirigir nuestro talento y capital a nuestras principales prioridades", escribió Pichai a sus colaboradores.



Alphabet pagará a los empleados afectados al menos 16 semanas de indemnización y seis meses de prestaciones de salud en Estados Unidos, mientras que en otras regiones recibirán paquetes de acuerdo a las leyes y practicas locales.

Amazon

El gigante del comercio electrónico anunció el pasado 5 de enero que eliminará "poco más de 18.000" empleos en todo el mundo.



Este plan de despidos afectó principalmente a las tiendas gestionadas por el grupo y a la división de recursos humanos.



El gigante de la distribución contrató una gran cantidad de personal durante la pandemia del covid-19 para responder a la demanda y duplicó la cantidad de empleados en todo el mundo entre inicios de 2020 y principios de 2022, por eso a finales de septiembre, la empresa tenía 1,54 millones de empleados.



Meta

Meta, una de las más poderosas del mundo, no ha evadido las turbulencias. Foto: John G. Mabanglo. EFE

Meta, la casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue de las primeras en anunciar los despidos masivos, anunciando en noviembre pasado la supresión de 11.000 puestos de trabajo, es decir, un 13 % de su plantilla.



Fue la primera vez en su historia que la empresa anunció una reestructuración de este tamaño.



La decisión fue justificada en el desempeño financiero de Meta que en el tercer trimestre de 2022 fue decepcionante, con una fuerte caída de su volumen de negocio y de sus beneficios, además de un estancamiento de su número de usuarios.



A finales de septiembre del 2022, Meta contaba con cerca de 87.000 empleados en todo el mundo.

Twitter

Después de que Elon Musk comprara Twitter, a principios de noviembre de 2022, la red social lanzó un contundente plan de recortes que afectó a la mitad de sus 7.500 trabajadores.

Elon Musk. Foto: EFE

Para financiar la compra, que costó 44.000 millones de dólares, el extravagante multimillonario endeudó fuertemente a la empresa, cuyas cuentas ya eran débiles, pues ergistró un déficit importante en los dos primeros trimestres de 2022.



Musk incluso le ha puesto precio a una gran parte del mobiliario de la sede de Twitter en San Francisco.



Computadoras, mesas, sillas, máquinas de café, hornos para pizzas, refrigeradores para cerveza, proyectores están a la venta. La Heritage Global Partners será la encargada de esta subasta de 631 lotes, cuya puja ya se abrió.

Con información de EFE, AFP Y BLOOMBERG