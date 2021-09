Facebook y Ray-Ban lanzan gafas inteligentes: ¿vale la pena comprarlas?

Facebook y Ray-Ban sacaron finalmente a la venta unas gafas inteligentes, provistas de cámaras y micrófonos para la creación de contenidos, gestión de comunicaciones y posteo de contenidos en redes sociales y sistemas de chat, entre otros.



Las Ray-Ban Stories tienen un precio de US$299 ($1.147.000 mas o menos) y pueden ser controladas por voz y con una aplicación adicional. Pero ¿vale la pena comprarlas?

Lo primero de a revisar de las Ray-Ban Stories es el tema de privacidad: una persona con estas gafas podría estar grabando, transmitiendo, publicando fotos y videos a internet sin que otros lo sepan. Por ello, advierte Facebook, incluyen una luz LED que advierte a quienes están alrededor cuándo están en funcionamiento.



Las gafas cuentan en su marco con dos cámaras de 5 megapíxeles de resolución cada una, así como micrófonos para la captura de fotos y videos, e incluso para la realización de llamadas del celular o interactuar en el chat.

Una novedad interesante es que no solo permiten publicar contenidos al perfil de Facebook del usuario sino a otras plataformas como Instagram, WhatsApp, TikTok y Snapchat, entre otras, a través de una app nueva llamada Facebook View.



Por ahora estarán a la venta exclusivamente en Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda, Italia y el Reino Unido. Para muchos usuarios, habrá que esperar su acogida y utilidad para saber si vale la pena comprarlas o no.



Ya Google y Snapchat intentaron incursionar en ese mundo de las gafas inteligentes sin éxito, por lo que el reto que tiene Facebook por posicionar y volver populares las Ray-Ban Stories es grande.



Por ello incluirá mas de 20 modelos y se podrán tener opciones con lentes transparentes, Transition o con fórmula de optometría, para que puedan ser usadas sin restricciones por cualquier persona.