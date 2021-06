iOS 15: sepa si su iPhone será compatible con ese sistema

¿Cuáles modelos de iPhone serán compatibles con iOS 15? Luego del lanzamiento de las actualizaciones de ese sistema operativo, así como iPad OS 15, TV OS 15, Watch OS 8 y Mac OS Monterrey, Apple ha revelado cuáles serán los modelos de iPhone y iPad compatibles con la próxima versión de iOS y iPad OS que se liberarán en septiembre.



Para esa fecha se espera, además, que se conozca el nuevo modelo de iPhone, el denominado iPhone 13, que tendrá por supuesto la nueva edición de iOS 15.



iOS 15 incluirá varias mejoras como audio espacial para llamadas FaceTime, que mejora la calidad de la voz y aisla la comunicación de ruidos externos; una nueva tecnología en iMessage para compartir contenidos y varias mejoras centradas en la privacidad, con lo que el usuario tendrá mas control sobre su información y los datos personales que algunas aplicaciones de terceros recopilan del iPhone, entre otras.



Un dato interesante es que el nuevo iOS 15 que saldrá en septiembre podrá instalarse en modelos tan antiguos como el iPhone 6S lanzado en 2015. Esta es la lista completa de modelos iPhone que serán compatibles con iOS 15:

​

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6S

- iPhone 6S Plus

- iPhone SE (primera y segunda generación)

- iPod Touch (séptima generación)



¿Está su iPhone en la lista de equipos compatibles con iOS 15? Lo único que debe hacer es esperar a la fecha de disponibilidad de la actualización para que pueda instalar esta nueva versión y descubrir sus novedades.



