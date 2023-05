Los cables USB son un componente esencial de la mayoría de los dispositivos electrónicos. ya sea para cargar un smartphone, transferir datos entre dispositivos o conectar un periférico a una computadora, los cables USB se han convertido en una parte importante de nuestra vida diaria.



Existen varios tipos de puertos USB, cada uno con sus propias especificaciones y usos, por lo que es importante conocerlos y saber utilizarlo, a continuación mostraremos el cable tipo a.



(Siga leyendo: Recomendaciones para escoger un buen cargador para el celular).

Facebook Twitter Linkedin

Cargador tipo A Foto: iStock

El cable tipo A tiene un conector rectangular y plano en un extremo y un conector USB en el otro extremo. Este cable se utiliza para conectar dispositivos como cámaras, impresoras y otros periféricos a una computadora. Además, la mayoría de los cargadores de teléfonos móviles también utilizan un conector tipo A en el extremo del cargador que se conecta a la toma de corriente.



Sin embargo, en los últimos años, el cable USB tipo C ha ganado popularidad gracias a su versatilidad y potencial de carga rápida. Este cable tiene un conector en forma de lágrima en ambos extremos y puede transferir datos y energía a velocidades más altas que los cables USB tipo A. Además, los cables USB tipo C son reversibles, lo que significa que se pueden conectar a un dispositivo de cualquier orientación.



(Además: iPhone tendrá cargador universal USB tipo C y acatará la decisión de la UE).

Aunque los cables USB tipo A y tipo C son los más comunes, también hay otros tipos de cables USB que se utilizan en dispositivos más antiguos o menos comunes. Por ejemplo, el cable USB micro es un tipo de cable que se utiliza comúnmente para cargar teléfonos móviles más antiguos. Este cable tiene un conector en forma de trapezoide en un extremo y un conector USB en el otro extremo.

Más noticias:

El 57 % de los colombianos confía en empresas que usan inteligencia artificial

¿Seguridad o privacidad?: el dilema de los sistemas biométricos

Gestores de contraseñas: una herramienta clave para proteger sus datos