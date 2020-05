Suscripciones 'online' para elegir en época de cuarentena

Pasar horas enteras repitiendo una misma actividad puede ser extenuante; sin embargo, el vasto mundo virtual presenta ventajas a la hora de elegir un tema y explorar hasta el fondo del asunto para aprender, inspirarse o entretenerse. Más allá de las redes sociales como Facebook, Instagram o Tik Tok y de las videollamadas de trabajo o amigos, las suscripciones digitales ofrecen un universo de posibilidades.

Según cifras del reporte ‘El rol de los servicios OTT en el sector de las comunicaciones en Colombia-Año 2019’, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, las suscripciones a servicios OTT (over the top) son utilizadas por un 57 por ciento.



Servicios como YouTube y WhatsApp por los que no hay un costo fijo son los más utilizados; sin embargo, las opciones prémium vienen creciendo, y los usuarios siguen buscando experiencias más personalizadas.



Desde EL TIEMPO le traemos una comparación entre diversos servicios disponibles y recomendaciones que tal vez usted no conocía para que haga compras inteligentes en internet y encuentre los servicios que más se acomodan a su presupuesto y necesidades.

Entretenimiento y plataformas de 'stream'

Ahora, si quiere disfrutar de contenido audiovisual y estar enterado de los últimos lanzamientos de series, una plataforma de video en stream puede ser lo que usted está buscando.



Netflix; por ejemplo, cuenta con un catálogo de más de 3 años de contenido, series únicas y películas de todos los géneros, esto por planes que van desde 16.900 hasta 38.900 pesos al mes; muchas de las series mejor votadas se encuentran en esta plataforma.



No obstante, Amazon Prime es otra aplicación que está tomando fuerza en el país, con un contenido variado y series muy conocidas, como The Walking Dead, The Good Doctor o The Office, así como películas de superhéroes y un buen catálogo de películas infantiles. Es una buena opción para disfrutar además de series originales por una mensualidad de 14.900 pesos.



Ahora, si lo suyo es el anime, Crunchyroll es lo que está buscando. En esta plataforma puede disfrutar cerca de 750 animes, los cuales van desde los más populares, como Dragon Ball, Naruto o One Piece, hasta nuevos lanzamientos que podrá disfrutar por 14.900 pesos al mes.

Salud y bienestar

Si usted quiere rutinas más personalizadas, una opción es Runtastic, una aplicación de Adidas que ofrece sesiones de acondicionamiento físico, entrenamientos de running, clases en video y ejercicios en casa, por 27.900 pesos mensuales.



Spinning Center también tiene su propia aplicación para ofrecer a los usuarios rutinas de ejercicio practicas y conforme a sus necesidades, y si usted lo desea, puede tener acompañamiento de un entrenador en el proceso y recibir valoraciones. Los planes van desde 50.000 hasta 100.000 pesos.



Por otro lado, aplicaciones como MyFitnessPlan le permiten calcular la ingesta de calorías, incluso con un lector de códigos de barras que usa la cámara de su teléfono para incorporar los valores nutricionales. La versión paga cuesta 10 dólares mensuales.



Pero si lo que usted quiere son asesorías de alimentación, el doctor Nutrillermo ofrece citas online por plataformas como WhatsApp, Skype o FaceTime con sesiones de educación nutricional o dietas acordes con su estado físico.

Música y podcast

Si usted es un fanático del sonido de alta calidad, el servicio ideal para usted es Tidal, una plataforma de música en streaming que, por 22.900 pesos, le ofrece un catálogo de más de 60 millones de canciones, más programas de audio en alta calidad.



El servicio ideal para melómanos requiere un mayor espacio de almacenamiento que otros, pero también permite crear listas de reproducción propias y recibir recomendaciones.



Por otro lado, una de las aplicaciones más conocidas es Spotify, que cuenta con un catálogo de cerca de 45 millones de canciones y también con un gran número de pódcast propios para aquellos que disfrutan de contenido más allá de la música. Con un variado contenido nacional, es una excelente opción.



Esta plataforma tiene diferentes planes pagos que van desde los 7.500 pesos hasta los 22.900 pesos y eliminan los anuncios; además, permite descargar canciones y pódcast para escuchar sin conexión.



Apple Music es otra buena opción para aquellos que tienen dispositivos Apple: con más de 50 millones de canciones y planes desde 6.500 hasta 19.900 pesos, puede tener una buena experiencia con variado contenido de documentales y contenido extra para pasar el rato.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET