Los temores frente a las apps de rastreo para evitar el contagio

La llegada de una nueva aplicación para ofrecer información sobre el nuevo coronavirus y la propuesta de usarla como 'pasaporte de salida' en las calles revivió la polémica sobre las aplicaciones para controlar la pandemia en Colombia.



Aunque los desarrollos sostienen que siguen estrictos protocolos de seguridad, expertos de la sociedad civil señalan riesgos para la privacidad de los usuarios y sobretodo apuntan que no hay garantía alguna de que una alta vigilancia y monitoreo se traduzca en una solución real al virus.

Esta semana, la Alcaldía de Bogotá anunció Bogotá Cuidadora, una aplicación web que promete 'salvar vidas' al recolectar información sobre síntomas y desplazamientos de los usuarios. Los datos, al igual que plantea CoronApp, aplicación móvil, servirían para desarrollar un mapeo sobre los posibles casos de contagio y al utilizar información de ubicación de los usuarios emitir alertas.



La aplicación distrital como rasgo novedoso permite a los usuarios pedir u ofrecer ayudas. Sin embargo, la polémica se arrebató con el decreto de aprobación en el que rezaba que era de carácter obligatorio. El texto insinuaba que de no tener el soporte digital de la aplicación para salir bajo alguna de las excepciones contempladas durante el periodo de emergencia, la Policía emitiría multas.

Poco después el el secretario Jurídico de la Alcaldía, William Mendieta, expresó que no será un registro obligatorio. "Se harán unas aclaraciones al respecto, no hay comparendos y sanciones por parte de la Policía por no estar registrado, habrá sanciones sino se logra demostrar porque no están en la calle”.



De hecho, el martes, la administración emitió un nuevo decreto aclarando que no es obligatoria.

Privacidad, el centro de la discusión

"¿Por qué no puede ser obligatoria? ¿Cuáles son los temores de usar estas aplicaciones si los usuarios ya entregan su información en las redes sociales?" Son algunas de las preguntas que se leen en foros de discusión y publicaciones en redes.



La discusión sobre el uso de aplicaciones no es un tema exclusivo de Colombia. Mientras que países como Corea del Sur, China, India y hasta Francia han adoptado sistemas con mayor o menor libertad de uso, En Reino Unido, más de 170 expertos en ciberseguridad firmaron una carta abierta pidiendo al Gobierno británico no utilizar aplicaciones de rastreo.



La iniciativa hace parte del llamado de más de 300 expertos internacionales que se oponen a estos sistemas y que plantean que el poder de vigilancia que están adquiriendo los Estados puede ser demasiado y con pocas garantías de control.



"Las aplicaciones funcionan utilizando Bluetooth o datos de geolocalización

presente en los teléfonos inteligentes. Aunque la efectividad de las aplicaciones de rastreo de contactos es controvertida, debemos asegurarnos de que los implementados preserven la privacidad de sus usuarios, por lo tanto protección contra muchos otros problemas, señalando que tales aplicaciones pueden ser reutilizadas para permitir la discriminación y la vigilancia injustificadas", reza la misiva abierta.



Según la ONG internacional Access Now, coautora del informe 'Necesarios y Proporcionados'- Una guía de consulta sobre las tensiones de vigilancia y derechos humanos- aún no es claro si el rastreo digital de contacto es efectivo en la lucha contra la pandemia. En una opinión similar está el Ada Lovelace Institute, que publicó un informe en el que mantiene que el uso del rastreo no incide necesariamente en el aplanamiento de la curva.



En marzo, Access Now lanzó una serie de recomendaciones sobre privacidad y protección de datos para gobiernos para combatir al COVID-19 respetando los derechos humanos y una lista sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer en el desarrollo e implementación de aplicaciones de rastreo de contactos para hacer frente a esta lucha respetando la privacidad de las personas.



Entre otras recomendaciones, los expertos señalan que estos desarrollos "deben tener una cláusula de caducidad (...) deben ser eliminadas del teléfono y de las tiendas de aplicaciones y la información suprimida al momento en que deje de ser necesario para el rastreo de contactos".



Así mismo indican que deben existir guías claras para que los usuarios sepan qué datos son utilizados y cómo se almacenarán y compartirán con las autoridades sanitarias "a través de una interfaz clara, transparente y concisa". También deben requerir explícitamente el consentimiento del usuario antes de recolectar información adicional y usar protocolos de código abierto para permitir que el desarrollo esté disponible para auditoría externa.



En resumen, los desarrollos deberían informar qué datos usan, por cuánto tiempo, quiénes tienen acceso y ser usados únicamente para el fin que fueron entregados, bajo estrictos protocolos de seguridad.



El MIT Technology Review ha investigado sobre las iniciativas de seguimiento a nivel internacional. Por ejemplo, en India, millones de usuarios se ven forzados a utilizar las aplicaciones de rastreo por temor a perder sus empleos.



En el panorama nacional, expertos también han dejado ver su preocupación. En Twitter, investigadores en materia de libertad de expresión, privacidad e internet, como Carlos Cortés, fundador de la organización Linterna Verde, comentan que hay aclarar la polémica.

Una cosa es decir que hubo una confusión y otra muy distinta, rectificar un error. La Alcaldía diseñó un sistema obligatorio de empadronamiento y vigilancia. Está en el decreto. Ahora @LuisErnestoGL dice que es donar los datos. Salgan del modo relaciones públicas y aclaren esto. — Carlos Cortés (@CarlosCortes) June 2, 2020

Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, señaló también en una publicación de redes sociales que "ningún estado de emergencia autoriza el desconocer los derechos fundamentales de la población".



Frente a Bogotá Cuidadora, Botero expresa que hay "riesgos claros" en materia de privacidad, seguridad y derecho al trabajo.



Una de las razones por las que el grupo considera que no puede ser obligatorio, por ejemplo, es que el acceso a internet sigue siendo un privilegio y no hay una cobertura total.

Desde el Índice #CoronavirusYDerechosDigitales estamos haciéndole seguimiento a las plataformas oficiales para enfrentar la pandemia. El dilema de entregar nuestros derechos para salvar vidas es falso. @carobotero plantea algunos puntos clave. Visite https://t.co/UlA0Gdp8gy pic.twitter.com/EOcvrfq1Uq — Linterna Verde (@linterna) June 2, 2020

"La tecnología no es una solución mágica. El uso inseguro de estas, de hecho, puede agravar la situación", comenta.



Ambas organizaciones, Linterna Verde y Karisma, hacen parte de una red de aliados que monitorean algunas dimensiones de estas aplicaciones de respuesta. La Alianza Índice Coronavirus tiene un sitio web en el que muestra aspectos sobre la privacidad y la transparencia de estas aplicaciones.



De hecho, la Fundación Karisma es también una institución que en el pasado encontró brechas de seguridad en CoronApp. Dichos incidentes fueron reportados a la Agencia Nacional Digital para que fueran resueltos antes de publicar los fallos.



