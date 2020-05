Pedidos por WhatsApp, una opción para bares y restaurantes en apertura

Sentarse en la mesa, escanear el código y elegir su pedido del menú puede convertirse en una nueva normalidad en medio de la apertura gradual de algunos sectores comerciales en la coyuntura de la Covid-19. Un ‘mesero virtual’, como lo denominan los emprendedores de Entu, será una herramienta para restaurantes, bares y clientes que permite realizar pedidos sin contacto y minimizar el riesgo de contagio en establecimientos o centros comerciales.

Según, Rodrigo Gaviria, cofundador de Entu, la idea surgió hace 15 meses como una solución a problemas frecuentes de servicio. Cosas como poder ordenar en línea, pagar desde el celular o agregar productos a la misma orden sin esperar a capturar la atención del mesero fueron surgiendo.



En vez de una aplicación propia, los emprendedores plantean “¿qué mejor que centrar toda la experiencia de compra en el celular y en una herramienta de uso diario como WhatsApp?”. En el caso de Colombia, dicen, significa estar un paso más cerca de los más de 30 millones de usuarios de esta aplicación de mensajería en el país.



La necesidad de una transformación digital generalizada y la adopción de protocolos de bioseguridad durante la pandemia son una oportunidad.



Esta semana esperan estrenarse en 15 establecimientos que abren sus puertas en Manizales, Bogotá, Pereira y Cartagena. Además, acaban de firmar un convenio con Asobares, lo que pondría a Entu en miles de locales. La meta, cuenta Gaviria, es llegar a los primeros 1.000 establecimientos en un año. Además esperan incursionar en México, España y Perú, donde ya hay empresarios interesados.

Pedido con distancia

Más que un mesero - pues no traslada los productos hasta la mesa- Entu es similar a un chatbot para el autoservicio.



El valor agregado es que detrás del chat no se requiere a una persona atenta a los pedidos. La aplicación web se conecta un panel de administrador, en el que el establecimiento comercial recibe los pedidos.Las opciones de configuración le permiten a cada empresa decidir quiénes reciben las instrucciones digitales, que pueden ser directamente los cocineros.



Lo curioso es que aunque podrían ser tablets como las que se usan en algunos aeropuertos de EE. UU., la idea inicial contempla un cartón en las mesas con un código QR impreso, que al escanearse ubica la mesa y el restaurante.



Si no se usa el código es posible escribir al número de chat y la conversación inicia así: - “Soy Entu, tu mesero virtual. Que chévere atenderte”.



Tras identificar el lugar y la mesa, el chat despliega opciones con letras, al mejor estilo de las interacciones por SMS de años atrás. “Puedes solicitar en Borago: A) Recomendados, B) Carta digital, C) Cuenta, D) Mesero, F) Wifi”. Al escribir la letra, el chatbot se encarga o de entregar un link (en el caso de la carta) o de llevar a un pago digital con tarjeta o PSE. Cuando acaba el pedido, el usuario puede calificar la experiencia.

Conversación con ENTU. Foto: Tecnósfera

En centros comerciales, el sistema reúne todos los establecimientos y permite hacer varios pedidos en distintos lugares desde una misma cuenta.



El menú digital, según los emprendedores, le da a las empresas la opción de retirar un producto si se agota, crear promociones o incluir nuevos productos, algo que implicaría reimpresiones en cartas físicas. Entre otras, las órdenes con menú virtual permiten modificar ingredientes, agregar comentarios, o indicar las unidades de un producto.



Según los emprendedores, con el número de teléfono y el nombre del usuario, Entu podría empezar a entender mejor los hábitos de consumo que ha realizado el cliente en los establecimientos en los que ha utilizado ese método. Los empresarios, por ejemplo, podrían ofrecer promociones a quienes están en el establecimiento. Si el cliente no está allí, no recibiría mensajes que de otra forma podrían sentirse como Spam.



Gaviria resalta que “el establecimiento no tiene que invertir en tecnología. Los usuarios ya tienen celulares, no tienen que instalar aplicaciones porque todo está en la nube, y el establecimiento solo nos paga una comisión de 1.000 pesos cuando el cliente nos usa”. Entu se encarga de capacitar y dar soporte a toda la implementación de la plataforma.



LINDA PATIÑO Y YESHICA ORJUELA

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter @Lindapatcar y @YeshicaT