De seguro en sus contraseñas ha puesto su cumpleaños, números de teléfono, el nombre de algún familiar o fechas importantes y ha sentido que sus cuentas están debidamente protegidas, sin embargo, un hacker no tardaría más de dos segundos en acceder a sus cuentas.

En muchas ocasiones se nos ha informado de la importancia de tener una contraseña fuerte, con más de 8 caracteres, con mayúsculas y símbolos. No obstante, muchas personas optan por omitir estos consejos para poder tener una clave que les sea fácil de recordar.



Lo cierto es que, aún sí usted usa una contraseña con mayúsculas, símbolos y números, si esta solo tiene cuatro caracteres, la seguridad de sus cuentas está en riesgo, ya que un hacker podrá descubrir su clave al instante.



De la misma forma, si su contraseña tiene muchos caracteres, pero solo está compuesta de letras en minúscula, la protección sigue estando débil. Por ejemplo: “pabloyjuanita”.



Todo lo anteriormente mencionado corresponde a un estudio realizado por ‘Hive Systems’, una organización especializada en la seguridad virtual.



A continuación encontrará una tabla donde se muestra qué tanto tiempo tardaría un hacker en descifrar una contraseña con respecto a su estructura. Esto hace referencia al número de caracteres, el uso de números, símbolos y mayúsculas.



.

Conozca cuánto se demoraría un hacker en descifrar su contraseña. Foto: Hive Systems

Como se puede evidenciar en la imagen, la seguridad de las contraseñas depende mucho de la cantidad de caracteres que esta tenga.



Una contraseña de cuatro caracteres con símbolos y mayúsculas como “9aA?” podría ser descifrada inmediatamente. Por el contrario, una clave como una frase con solo letras como “pacoyvalentinaamor” tardaría hasta nueve meses en ser adivinada.



Sin embargo, aunque sean nueve meses, podrían descifrar la contraseña. Existen formas para lograr que una contraseña sea indescifrable en millones de años.



No es necesario tener una clave de 30 caracteres con números y diez símbolos. Usar 11 caracteres, un símbolo, números y mayúsculas es suficiente para que la contraseña no se pueda adivinar en 400 años.



Hay varias formas como los hackers pueden acceder a nuestras cuentas. Aquí le contamos algunas de ellas con el fin de que usted pueda tomar las precauciones necesarias.



.

Tenga en cuenta las advertencias para evitar que los hackers entren a su computadora. Foto: iStock

Formas de robar contraseñas

Según el medio ‘Infobae’, existen dos estrategias que los ciberdelincuentes utilizan para acceder fraudulentamente a las cuentas de otras personas. La primera es denominada ‘malware’.



‘Malware' hace referencia a los enlaces maliciosos con los que los ciberdelincuentes pueden hackear cuentas ajenas simplemente mediante un click.



Tenga mucho cuidado con los correos que le llegan, mucho más si estos contienen enlaces sospechosos ya que, al darles click, usted le puede dar el acceso a su computador y cuentas a un hacker.



Los ciberdelincuentes pueden entrar a la cámara de su equipo para registrar los movimientos en su teclado, con lo que pueden obtener sus contraseñas fácilmente.



Otra estrategia muy común es la ingeniería social. De esta manera, los delincuentes se contactan con las personas haciéndose pasar por un familiar, una entidad o alguien cercano de ellos para convencerlos de entregar información personal y así tener acceso a sus cuentas.



Estas estafas se suelen hacer vía correo electrónico, por redes sociales o incluso por llamadas telefónicas. Verifique muy bien que las personas que se contacten con usted sean reales y evite dar datos personales.



.

¿Cómo puedo prevenir un robo de contraseña?

¿Cómo evitar un ciberataque? Tenga en cuenta estos consejos. Foto: iStock

Tenga en cuenta que los ciberdelincuentes adivinarán su contraseña con base a la información que tienen de usted. Lo ideal es tener claves suficientemente fuertes y es por eso que acá le brindamos los consejos que explica la agencia de noticias tecnológicas ‘Donweb’.



Evite utilizar contraseñas con patrones de letras que estén juntas en el teclado. Por ejemplo “fghjk” o “45678”. Esto hará que su contraseña sea mucho más fácil de encontrar y memorizar.



No use nombres de personas ni lugares, mucho menos si los escribe en minúscula, como por ejemplo “laurarestrepo” o “medellin”. Estas contraseñas se pueden relacionar con datos personales de usted que, probablemente, el hacker ya obtuvo.



.



Use diferentes claves para sus cuentas. Recuerde que, si usted tiene la misma contraseña para todo, cuando un ciberdelincuente tenga acceso a una cosa, va a tener acceso al resto.



Una clave segura tiene una combinación correcta entre caracteres especiales, mayúsculas y números. Haga un buen uso de ellos, como lo sería por ejemplo “nE_010_crlI!”.



Por último, procure usar contraseñas largas de mínimo 10 caracteres. Esto hará que la posibilidad de combinaciones sea mucho más grande, por lo que se disminuyen las probabilidades de que sea descifrada.

