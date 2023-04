La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, incluyó recientemente una opción en la que podrá enviar mensajes temporales, los cuales serían eliminados, automáticamente, luego de un tiempo. Esta opción se configura en la aplicación.



Esta opción es una gran alternativa para quienes no desean dejar rastro de sus conversaciones, ya que los mensajes se borran en todos los celulares que los hayan recibido.



Sin embargo, existe una opción de la aplicación que está siendo testeada, en la que los mensajes temporales no se borrarían, según WABetaInfo.



Esta opción será, como se ha conocido hasta ahora la aplicación, pero se diferenciará porque tendrá un símbolo de un marcapáginas que se ubicará al lado de la hora de envío.



La interfaz de Mensajes temporales en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla Whatsapp

No obstante, si las otras personas lo desean, podrán quitar este marcapáginas, ya que la opción no obligará a ningún usuario a eliminar o no el mensaje.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS