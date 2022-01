Seguramente le ha pasado que alguno de sus dispositivos móviles se queda sin batería en el momento en el que más lo necesita. Bueno, si esa es su situación y no tiene otra manera de cargar su computador, celular o accesorios, le explicamos cómo puede hacerlo.



En el caso de tener un celular Android, puede usarlo como batería portátil, pues algunos de estos teléfonos inteligentes cuentan con la de 'carga inversa' con la que puede cargar sus equipos tecnológicos.

Para hacerlo hay dos maneras. Una de las formas de compartir la batería es a través del cable USB del dispositivo, conectándolo de manera manual y seleccionando el modo de carga inversa. La otra opción es la inalámbrica y está solo se podrá realizar si ambos dispositivos tienen la opción Bluetooth.

Carga por cable USB

Para aprovechar la energía almacenada en su celular de esta manera, tendrá que conectarlo con el cable USB al otro dispositivo que quiera cargar. Cuando lo conecte, de forma predeterminada el dispositivo que tenga más batería será el que funcionará como cargar.



Cabe señalar que para usar esta opción de carga debe conservar los niveles mínimos de batería del celular, ya que no es aconsejable cargar otros dispositivos cuando tenga el porcentaje de batería entre el 30 o 20 por ciento.



Carga inalámbrica inversa

La segunda forma en la que puede usar su teléfono celular para cargar otros dispositivos es con la carga inalámbrica inversa, aunque, este modo es poco común porque no todos los dispositivos son compatibles y tendría que revisar en el menú de 'opciones' o 'configuración' si está disponible.



Si su celular es compatible con la tecnología OTG, podrá acercarlo al otro dispositivo, por ejemplo, un computador y seleccionar aceptar en el modo de carga inversa para que se empiece a dar el paso de energía almacenada.



No obstante, este tipo de carga tiene varios inconvenientes, pues tiene que colocar los dispositivos en una posición diferente según el punto exacto de carga de cada uno, y es fácil que si los mueve dejen de cargarse. Por lo tanto, esta opción, es buena en emergencias, pero no es tan recomendable como la que funciona por cable.



