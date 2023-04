La música siempre ha sido el acompañante perfecto para todas aquellas personas que disfrutan estar escuchando a sus cantantes y a sus bandas favoritas en todo momento.



De hecho, se dice que una persona promedio pasa 18 horas a la semana escuchando música mientras va al gimnasio, mientras que cocina, mientras que va en su carro o simplemente, mientras está en un plan de amigos.

No obstante, algunas personas aún no han encontrado una plataforma de música que les permita crear listas de reproducción, escuchar canciones sin anuncios y seguir una serie de podcast que sean de su interés.



Sin embargo, aquí le contamos de una plataforma que ha tomado fuerza en la industria de la música y que es, quizás, una de las favoritas por los usuarios que les encanta estar conectados con diferentes ritmos y sonidos.



Se trata de Spotify, una plataforma que está disponible en dispositivos móviles y que permite a sus usuarios escuchar música, podcast y diferentes programas que son seleccionados dependiendo de los gustos de cada persona.

Aquí le contamos cómo puede empezar a usar la plataforma:

Así luce una lista de reproducción en Spotify. Foto: iStock

1. Descargar la aplicación disponible en computadores, celulares, tabletas, televisores y amplificadores de sonido



2. Crear una cuenta en la plataforma. Debe tener un correo electrónico y una contraseña que le permita iniciar sesión en futuras ocasiones.



3. Seleccionar el modo en el que desea usar Spotify:



La versión gratuita le permite escuchar música en modo aleatorio y con algunos anuncios cada cierto número de canciones.



La versión premium le permite escuchar música sin conexión a internet, sin anuncios y seleccionando las canciones que desee.



4. Empezar a descubrir contenido en la barra de búsqueda que está en la parte superior de la plataforma.



5. Crear listas de reproducción que le permita tener organizada su música o los podcast que más le gusten.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

