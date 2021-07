La app que le dice si su gato tiene dolor o está enfermo con una foto

¿Ha notado raro a su gato o gata y sospecha que pueda estar enfermo con algún dolor? Salga de la duda. Tably es una app que le promete, con una foto de la cara del gato, decirle si está sufriendo de algún dolor o complicación de salud.



Es una aplicación desarrollada en Canadá y que ha sido respaldada por veterinarios para ayudar a que, tanto en casa como en cita médica, las personas puedan entender rápidamente si un gato está sintiendo dolor, si está enfermo.



Tably es un algoritmo de inteligencia artificial y machine learning que fue entrenado con miles de imágenes y datos de gatos, para que 'entienda', por la posición del rostro, la cabeza, las orejas, los bigotes y los ojos, si el gatico presenta una molestia física, dolor.



Para usar la plataforma usted debe, primero, tomarle una foto a la gata o al gato, bien iluminado, que se le vea la cara lo mas cerca y nítida posible. Luego acceder al portal de Tably y dar clic en 'Try Tably beta' para subir la foto.



El sistema analiza, con la inteligencia artificial la imagen, para emitir un diagnóstico del estado de salud del gato. Expertos y dueños de gatos han reportado en el portal de Tably que la aplicación les ha ayudado a entender el estado de ánimo de sus mascotas y a descubrir de manera preventiva enfermedades o el avance de tratamientos de salud, entre otros.



