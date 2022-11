En la actualidad, tener un iPhone es símbolo de estatus, elegancia y un buen gusto por los celulares de alta gama, ya que el precio de estos dispositivos oscila entre 1 y 10 millones de pesos colombianos.

(Siga leyendo: Este es el listado de las marcas más valiosas del mundo en el 2022).

Sin embargo, gracias al sueño que tienen algunas personas de ser dueñas de uno de estos celulares, muchos ladrones se aprovechan para estafarlos y venderles celulares que no son originales. Razón por la cual es importante que si usted va a comprar uno de estos aparatos, tenga en cuenta lo siguiente.



El pasado 17 de noviembre de este año, un 'tiktoker' con más de cinco millones de seguidores en su cuenta (@aakaanksh) publicó un video en el que explicó la manera en la que usted puede descubrir si lo estafaron con su iPhone a través de un código oculto.

(También lea: El iPhone tiene la mejor alarma para no quedarse dormido, según la ciencia).

En la publicación, que tiene más de 38 mil reproducciones, el ‘influencer’ se dirige a la galería de su celular, selecciona seis de sus fotos, luego le da clic a la opción ‘Save to Files’ o ‘Guardar en Archivos’, después ingresa a la parte de ‘Archivos’, elige las mismas imágenes y entra en el icono de configuraciones ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Para finalizar se ubica en ‘Remove Background’ o ‘Quitar Fondo’ y dependiendo si la función sirve o no, determina el origen de su teléfono.

Facebook Twitter Linkedin

iPhone 14 Foto: iStock

Por otro, la segunda manera en la que usted puede comprobar si su celular es falso es teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, los ladrones venden Androids con algunas partes del iPhone o con iOS que probablemente fueron robadas o de teléfonos antiguos.

(Lea: Gobierno defiende ante la Corte los planes de datos con 'apps' gratuitas).

Para comprobar esto, usted debe asegurarse de que el software de su dispositivo no responda de manera lenta, leer el IMEI que aparece en la parte trasera de su aparato, luego dirigirse a los ‘Ajustes’ de su iPhone, darle clic a ‘General’ y después a ‘Información’. Si no coinciden los códigos, es falso.



También puede comprobar la originalidad de su teléfono ingresando en la página oficial de Apple. Allí puede ingresar el número de serie de celular que le está enseñando el vendedor y verificar si es el mismo para que no lo estafen.

Más noticias

Así puede cerrar su cuenta de Netflix en otros dispositivos

¿Por qué se cierran solas las 'apps' de mi celular Android?

Este es el procesador que tendrán los celulares de gama alta de 2023

Tendencias EL TIEMPO