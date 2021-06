Whatsapp e infidelidad: ojo con nueva función que traerá el chat

Dentro de poco se liberará la actualización 2.21.14.1 de Whatsapp la cual incluye una función que para muchas personas podría ser un duro golpe para los infieles: la opción de multidispositivo, que permitirá usar Whatsapp en la versión Web y Desktop (la aplicación para Windows y Mac) en hasta cuatro dispositivos distintos, sin que el teléfono principal esté conectado a Internet.



De este modo, una persona podría (u otra que tenga acceso al teléfono) podría abrir Whatsapp en cualquier de estas opciones en un computador o tableta y tener acceso a las conversaciones del usuario. Por tanto quedará en responsabilidad de cada persona cuidar su teléfono y estar cerrando las sesiones activas en otros aparatos, para evitar que le espíen su Whastapp.



¿Cómo se puede hacer eso? Le explicamos:

Según Wabetainfo, dicha función de multidispositivo ya se encuentra en revisiones finales para ser presentada pronto.



Para saber cuáles sesiones están activas de su Whatsapp en otros aparatos o servicios, en el caso de teléfonos con Android, haga lo siguiente:

Abra Whatsapp Web en su teléfono. Abra Whatsapp y toque el ícono en forma de tres puntos arriba a la derecha y luego en la opción 'Whatsapp web'. Allí verá una lista con los dispositivos donde tiene abierta su sesión de Whatsapp. Para cerrar, toque en el nombre del aparato y luego en 'Cerrar sesión'.

Si una persona tiene acceso al teléfono de otra, y activa la sincronización de Whatsapp Web, Desktop o con la venidera opción de Multidispositivo, tendrá acceso a las conversaciones, algo que han criticado algunos usuarios por el riesgo de seguridad que supone. Lo ideal: estar atento del teléfono y revisando las sesiones activas.

Ojo con el almacenamiento

Por el uso de almacenamiento también pueden saber con quién chatea más una persona en Whatsapp:



- En Android: vaya a Ajustes, Almacenamiento y datos; y toque en Administrar Almacenamiento. Allí aparecen, primero, los archivos recibidos en el chat que mas espacio de almacenamiento ocupan en el teléfono (que podrá borrar de paso para recuperar capacidad de almacenamiento en su teléfono) y debajo de ello los chats (grupales o individuales) de donde provienen esos archivos de mayor tamaño.



Es decir, las personas o grupos con las que mas una persona chatea, pues por la cantidad de mensajes (texto, imágenes, notas de voz, fotos, videos) se ocupa mas espacio. Así borre los chats para que parezca que no chatea con esa persona, revisando el almacenamiento se puede corroborar o no esa información.



