Los celulares se han convertido en una herramienta tecnológica que nos acompaña a todos los lugares a los que vamos, juntas, universidad, colegio, citas e incluso solo salir a caminar por la calle, es por ello, que la carga de un celular es de vital importancia para permanecer conectado con nuestros seres queridos a lo largo del día.



Le contaremos cómo puede recargar un celular sin cargador y algunos consejos para que su dispositivo no se descargue tan rápido.



Pues bien, una de las maneras de tener más posibilidades para la carga es simplemente portando el cable del cargador ya que, le puede servir para adaptar a un puerto USB de cualquier computador o incluso, hay modelos de automóviles que ya cuentan con esta conexión.



También, existe la opción de carga inversa, la cual funciona conectando dos celulares por medio de dos formas: a través de un cable o la de manera inalámbrica -según portales especializados esta tecnología va incluida en algunos celulares desde el 2019- así uno de los dos celulares funcionara como cargador portátil, seleccionando la opción ‘carga inversa’.



Para cualquier de las dos maneras de carga inversa, tiene que ir a los ajustes de su celular, seleccionar batería, después rendimiento y por último habilitar carga inversa. Si usted no tiene esta opción es porque seguramente su celular no posee esta función.



Cabe resaltar que existen más posibilidades al cargador convencional como lo son un cargador solar portátil, un cargador inalámbrico o una aplicación para cargar la batería, puede intentar descargar una aplicación con esta función, la cual por medio de la vibración del móvil o la constante agitación del equipo, entre otras opciones le brindará carga.



Recuerde que también puede tomar algunas precauciones para no gastar rápidamente su batería, como por ejemplo, desactive el GPS, Bluetooth o incluso el wifi, baje el brillo de la pantalla, no utilice fondos de pantalla en movimiento y habilite el modo de ahorro de energía.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

