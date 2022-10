En momentos en que la economía regional de Latinoamérica, y mundial, se enfrenta a una dura época de transición y a un 2023 muy retador en términos de negocio, la transformación digital se erige como uno de los caminos para avanzar en medio de una crisis.



¿Cómo lograr una monetización eficiente y estable con la digitalización de los negocios? Esa es una pregunta que se hacen miles de empresarios que han comenzado, en mayor o menor nivel, a transformar digitalmente su modelo empresarial.



Y la respuesta la tienen expertos como Sandra Quintero, una reconocida líder de la industria digital y tecnológica de Latinoamérica, quien ha comandado, precisamente, los procesos de transformación digital de varias empresas en la región.

Quintero, o 'Sanqui', como se le conoce tras su paso por EL TIEMPO, en donde lideró el área de publicidad digital por seis años, para luego ser la cabeza de Havas Media y luego de Faceebook en Colombia, considera que "involucrar a los equipos de trabajo, a los comerciales, hacerles ver que lo digital está para facilitar y no para entorpecer la gestión o para 'controlarlos'", es un primer y muy importante paso.



"Monetizar es algo que no es necesariamente ocurre en un e-commerce (tienda digital). Muchas cosas pasan fuera de lo digital, aunque nazcan en una actividad de internet o en una app, o red social", explica Sandra Quintero.



"Hay indicadores que te hacen saber cómo avanza ese proceso (con un prospecto) hasta la monetización, el cierre de un negocio. Muchas veces para que eso pase las compañías tienden a irse al castigo o al control. La tecnología está para ayudarnos en el proceso, la parte creativa es lo mas importante. No se trata de llamar y contactar, con control de la empresa, sino de invitar al equipo, al talento, a que lo vean como algo familiar, social, de entender y ayudar" a los clientes, señala.



Otro aspecto fundamental, según la experta, es que "analizar los datos, entender las necesidades de la audiencia, no de manera amplia, sino por nichos. Un mercado, de cara a productos y servicios, tiene diferentes nichos, problemas distintos a resolver, por lo que el contacto debe ser distinto", afirma Sandra Quintero.

Paso a paso para monetizar en digital

Esta es la hoja de ruta para definir una estrategia correcta de monetización según la experta latinoamericana en temas digitales, Sandra Quintero:



Definir metas. Generar unos indicadores con ingeniería inversa: si necesito vender tal cantidad o presupuesto, ¿ con cuántos clientes se lograría? Esto dependerá del producto o servicio. ¿Cuántos clientes debo contactar para encontrar un porcentaje de conversión?



Luego la audiencia. Definir un target específico, construir una relación con esa audiencia objetivo, prospectarla, para que me conozca y yo consolide ese contacto, los vehículos de información e interacción.



Definir los recursos. Tener en claro los equipos, las personas, el tipo de competencias requeridas, asignar sectores y presupuestos. Definir los contactos reales para hacer negocios.



Segmentar los clientes. De manera sencilla, atacar lo más fácil. Soñar en alto es bueno, pero primero lo más fácil, los que se facilita más. Enfocarse allí, aprovecharlo.



Los canales de comunicación y contacto. Contenidos, redes sociales, sistemas de SRM, los cuales deben tener un objetivo real, tener un 'call to action' definido y medible y se definan desde allí los siguientes pasos en las iniciativas comerciales hasta el cierre de negocios.



Medir y volver a medir. Muy importante contar con un sistema de medición que nos permita reaccionar ante los números, que genere alertas, nos permita entender si vamos por el camino correcto y qué hacer en caso de no lograr las métricas.