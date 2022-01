Whatsapp web es una de las plataformas mas usadas de comunicación y chat del mercado. Se trata de la versión de navegador del popular chat que nos permite cómodamente usarlo mientras estamos trabajando desde el computador.



No obstante, la plataforma cuenta con una desventaja sobretodo para aquellos preocupados por su privacidad: cuando usted abre un chat de inmediato a la persona le aparecen los dos chulitos azules de confirmación de lectura. Pero como para todo hay solución, le vamos a contar de un sencillo truco, sin necesidad de instalar nada o de complejas maniobras, para evitar esto.



Con este truco usted podrá leer el último mensaje en un chat de Whatsapp Web:



1. Cuando le llegue un mensaje en un chat no lo abra, ni le dé clic.

2. Simplemente pose sobre el chat, en la parte izquierda de la pantalla, sobre el nombre del contacto o grupo que le escribió, el cursor del ratón.

3. Luego de unos segundos de dejar el curso del ratón quieto, le aparecerá el mensaje completo desplegado, el cual podrá leer sin dejar rastro.



Tenga en cuenta que no podrá leer sino el último mensaje de ese chat. Si la persona le envió dos o más mensajes previamente, no los podrá leer con este truco. El truco funciona bien y no le envía una notificación de lectura a la persona, mientras no le dé clic al chat.