¿Cambiarse a Wom? aquí le contamos cómo puede hacerlo

Con la llegada de Wom a Colombia, se amplía el número de operadores de telefonía móvil en el mercado colombiano y desde ya muchos se preguntan qué hay que hacer para ser parte de la nueva opción. Si usted está interesado en pasarse a Wom, tiene dos opciones para hacerlo.



La primera alternativa es a través de los canales no presenciales que ofrece la compañía, a los cuales puede acceder marcando a la línea gratuita nacional 01 8000 123 213 o al número fijo 3078050, si está en la ciudad de Bogotá.



También puede marcar al *321 desde su celular o ingresar a la página web de Wom, en Colombia, y seguir los pasos correspondientes.

(Le puede interesar: El panorama de la telefonía móvil ante la llegada de Wom).

La segunda opción es por medio de los puntos de venta físicos Wom, los cuales podrá consultar en el sitio web de la empresa según su lugar de residencia.



Luego de establecer contacto a través de los canales de comunicación previamente mencionados, usted deberá solicitar el Número de Identificación Personal (NIP) para iniciar el trámite de portabilidad.



Posteriormente, recibirá un mensaje de texto a su celular con el NIP (de cinco dígitos) de confirmación, el cual será enviado por su operador actual.

(Lea también: Estos son los precios de los planes de Wom en el país).

Facebook Twitter Linkedin

Chris Bannister, CEO de WOM en Colombia. Foto: WOM

(Siga leyendo: Esta será la primera jugada de WOM frente a competencia por usuarios).

Finalmente, su servicio seguirá activo y solamente será interrumpido por un máximo de dos horas, proceso que se hace entre las 12:00 a.m. y las 6:00 a.m, y en el cual se gestiona el cambio de operador.



Si la operación de portabilidad es exitosa, usted recibirá un mensaje de texto por parte de Wom que le notifique el cambio de operador.



Recuerde que para realizar este procedimiento, debe tener un celular con una línea activa y que este trámite no tiene ningún costo. También tenga presente que no se podrá cancelar la solicitud de portabilidad una vez se haya realizado.



Recientemente, Wom, empresa chilena de telefonía móvil, anunció los precios de sus planes pospago. Estos van desde 35 mil pesos hasta los 60 mil pesos.



Actualmente, esta compañía opera en Chile, Polonia e Islandia y, desde hace poco, en Colombia, convirtiéndose en el cuarto operador móvil en el mercado colombiano junto a Claro, Movistar y Tigo.



Según reveló EL TIEMPO hace unos días, Wom ha prometido inversiones por mil millones de dólares y la creación de 2.500 puestos de empleo.

(Le recomendamos: WOM ofrecerá el primer mes de servicio gratis a registrados en su web).



Siga leyendo en EL TIEMPO:

Tendencias EL TIEMPO