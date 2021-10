Sepa si Windows 11 es compatible con su computador y cómo descargarlo

Todo está listo para la llegada del nuevo Windows 11, la siguiente edición del sistema operativo para computador mas usado del mundo, el cual está cargado de varias novedades tanto de apariencia como en funciones.



Esta nueva versión, que ya puede ser probada por aquellos desarrolladores y expertos en aplicaciones inscritos en Microsoft, estaría disponible oficialmente para el público a comienzos del año entrante.



Los usuarios que tengan la versión más reciente de Windows 10 y cumplen con las especificaciones mínimas de hardware, recibirán de forma gratuita Windows 11.



No obstante desde ya, usted puede saber si su actual computador, o el que piensa comprar, será compatible con la nueva versión.



Así lo puede saber:

Microsoft ya reveló las especificaciones mínimas que debe tener un computador para recibir la actualización de Windows 11:

Procesador : De 1 giga Hertz (GHz) o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible.

Memoria RAM : 4 gigabyte (GB) mínimo.

Disco duro : mínimo de 64 gigabyte (GB) de capacidad.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX12 o posterior

Pantalla con resolución mínima de 720p.

Ahora bien, también puede saber si su computador actual es o no compatible, con el Windows 11. Para saberlo, tendrá que descargar y ejecutar una aplicación gratuita que Microsoft ha dispuesto para ello llamada 'PC Health Check', que por ahora se ha deshabilitado, pero que la empresa ha dicho que dispondrá pronto para esa comprobación.



Y también está Windows Security, otra herramienta gratuita de Microsoft que le analiza gratis no solo el nivel de protección del equipo, sino la configuración y especificaciones de la máquina, para que también las compare con los requerimientos mínimos de Windows 11 y sepa si está preparado para la actualización.



Los usuarios que tengan Windows 10 pero no cumplan las requisitos mínimos de equipo, podrán seguir utilizando el equipo con esa versión sin problemas. Sin embargo, Microsoft brindará soporte a este sistema operativo hasta el 14 de octubre de 2025.





¿Cómo descargar Windows 11 desde Windows 10?

Al verificar que la versión de Windows 10 estos son los pasos que debe seguir para descargar el nuevo sistema operativo.



1. Deberá poner el nombre de 'Programa Windows Insider', en el buscador del computador -el programa ya se encuentra en el equipo-. Y luego registrarse.

2.Ingresar a obtener compilaciones o Empezar. A continuación, se mostrará una ventana en la que se deberá seleccionar una cuenta de Microsoft.

3. Seguir las instrucciones del asistente para recibir la versión preliminar de Windows 11 cuando esté disponible.

4. Una vez guardados los cambios, es necesario reiniciar el equipo y esperar los próximos días en que se lance de manera oficial Windows 11.





REDACCIÓN EL TIEMPO

