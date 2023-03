Hoy en día las impresoras son necesarias en el día a día de millones de personas del mundo, debido a las facilidades que ofrece para múltiples labores como el escaneo y la impresión de documentos

Ahora es posible compartir una red a través de Windows con la impresora, conectándose a varios ordenadores y así imprimir o escanear el documento que necesite de manera rápida y fácil, siendo esto una de las grandes ventajas de tener este sistema operativo en el computador, además que se está constantemente actualizando para que los usuarios no tengan ningún inconveniente al momento de usarlo.

Windows 10 es el sistema operativo más usado en el mundo y en la actualidad es el software principal de los ordenadores, por lo cual es el encargado de gestionar los recursos físicos del ordenador y de la comunicación con los diferentes sistemas de plataforma para ejecutar aplicaciones propias y terceros, según el portal de tecnología ‘Geeknetic’.



Es por esto que puede enviar órdenes desde su computador a su impresora sin necesidad de cables.

Paso a Paso para unir una impresora a una red de Windows 10



Conectar la impresora a la red con un computador con Windows 10 puede facilitar su trabajo. Le contamos cómo hacerlo.

1. Conecte la impresora a un ordenador y aparecerá la opción de imprimir con otros ordenadores, esto se solo se puede hacer en computadoras que tengan Wifi.



2. Presione la tecla ‘Widows’ + ‘r’ para entrar a la función de ejecutar



3. Escribe en el recuadro de ejecutar las palabra ‘Control’ pulse la tecla ‘Enter’ o de

clic en el recuadro ‘aceptar’ e ingrese al panel de control.



4. En el panel de control haga clic en la opción ‘ver dispositivos e impresoras’’.



5. Luego busque la impresora que esté conectada a su equipo y mire que esté predeterminada. Para identificar que esté predeterminada debe tener un círculo verde y en el centro un ícono blanco.



6. Si no tiene predeterminada la impresora de clic derecho sobre el ícono de la impresora y se abrirá un recuadro. En este recuadro debe dar clic en la opción ‘establecer como impresora predeterminada’.



7. Para compartir la impresora con otros vuelva a dar clic derecho sobre el ícono de la impresora y en el recuadro de clic sobre la opción ‘propiedades de la impresora’



8. Se abrirá un recuadro de propiedades de impresora y de clic en la parte superior a la opción de ‘uso compartido’



9. Se abrirá una nueva ventana y debe dar clic en la opción ‘compartir impresora’



10. Luego en una nueva opción le da clic en ‘aceptar trabajos de impresión en equipos cliente’.



11. Y de click en ‘aplicar’ y luego en ‘aceptar’.



12. Oprima las teclas ‘Windows’ +’ e’ para ir al explorador de archivos.



13. Una vez dentro del explorador de archivos, de clic en la opción ‘este equipo’, oprima clic derecho y en la ventana que aparece un clic en ‘propiedades’.



14. En la ventana de propiedades encuentra el nombre del dispositivo y anota el nombre del equipo con el cual va a compartir la impresora.



15. Ahora abra de nuevo la herramienta ‘ejecutar’ desde el escritorio de Windows, para entrar nuevamente haga clic en ‘Windows’ + ‘r’ y saldrá el ‘recuadro de ejecutar’.



16. En el recuadro escriba el nombre del equipo que compartió la impresora. Para insertar el nombre del equipo al que desea compartir la impresora al inicio debe colocar dos diagonales invertidas al principio del espacio blanco y a la derecha el nombre del equipo y dar clic a la opción de aceptar.



17. Por último debe aparecer la impresora como compartida con el dispositivo seleccionado



18. Nuevamente abre el recuadro de ejecutar con Window+r, escribe la palabra control en el espacio blanco, da clic en aceptar. En la nueva ventana debe dar “clic en ver dispositivos e impresoras” en la opción hardware y sonido.



19. En esa opción debe estar el ícono de impresora predeterminada compartida y si no debe ponerla como predeterminada, para ello, debe dar click derecho sobre la impresora que va compartir y dar clic en la opción ‘establecer impresora predeterminada’.



20. Si no le aparece debe dar clic en la parte superior que dice ‘agregar una impresora’ se abre una ventana en la que debe aparecer la impresora que se va agregar, luego se da clic en el botón ‘siguiente’ y debe aparecer una flecha que determine que ya está instalada, le da al botón ‘finalizar’ y ya puede imprimir.



Este proceso fue sacado del canal de youtube ‘SylverSOFT’.

