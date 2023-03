Sobre las 4:20 de la madrugada de este viernes, un sismo de magnitud 5.9 despertó a los colombianos. Algunos recibieron, minutos antes del suceso, una notificación en su celular que les informó del temblor.



A los usuarios de Android que tienen activada la alerta y tenían su red de wifi o datos encendidos también les llegaron recomendaciones sobre lo que se debe hacer en caso de una emergencia de este tipo, como revisar la conexión del gas, evacuar el edificio si quedó muy afectado y estar alerta ante las réplicas.

Esa alerta de Google es tremenda. Me avisó del temblor y me dió unos segundos para estar atento. Pero no quiero volver a escucharla — Diego M. Pineda (@Tuitere_sinjeta) March 10, 2023

Esta función gratuita puede dar unos segundos de ventaja significativos, como sucedió en Turquía.



Sin embargo, debe tener en cuenta que necesita activarla y que debe verificar su versión de Android, pues algunos dispositivos antiguos no cuentan con ella.



Si su dispositivo es iPhone, con sistema operativo iOS, puede descargar aplicaciones como Sismo Detector.

¿Cómo configurar la alerta de terremoto de Google?

Facebook Twitter Linkedin

En redes sociales, los usuarios han asegurado que aunque no sabían de su existencia, la alerta de Google les informó con tiempo. Foto: Captura de Pantalla

Como describe Google en su página de soporte, estos son los pasos que debe seguir para activar la alerta en su celular.



1. Abra la app de 'Configuración del teléfono'.



2. Presione 'Seguridad y emergencia' y, busque 'Alertas de terremotos'. Si no encuentra 'Seguridad y emergencia', presione 'Ubicación', luego, 'Avanzada' y, luego, 'Alertas de terremotos'.



3. Activa o desactiva las Alertas de terremoto.



"Es posible que no recibas alertas para todos los terremotos de tu zona. En ocasiones, es posible que recibas una alerta, pero que no sientas un terremoto en tu ubicación", explica Google en su portal.

Recomendaciones en caso de un temblor

Siguiendo un instructivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, esto es lo que debe tener en cuenta en caso de un temblor.



- Si está en una construcción sismorresistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.



-Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.



-Nunca use ascensores para evacuar.



-No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.



-Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.



-Si está en su vivienda, y solo si es posible, abra la puerta principal y de las habitaciones, ya que se podrían trabar y dejarlo a usted y a su familia encerrados.



-Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.



Recuerde que puede estar alerta de lo que sucede a través de las redes sociales del Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

- Temblor en Colombia: autoridades activan inspección para determinar daños

- Así es la vida en Los Santos, el pueblo donde más tiembla en Colombia

- En vivo: así se sintió el temblor en Colombia; estos son los datos clave