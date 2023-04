Los códigos QR son un elemento que facilita el acceso a información de manera electrónica. Por ello, los celulares traen un sistema de escaneo para que los pueda leer y obtener un servicio comercial o de cualquier otro tipo.



Muchas instituciones, establecimientos y comercios optan por esta opción para facilitar el acceso al menú o lista de precios de sus diferentes servicios.

Sin embargo, esta tecnología se hizo mucho más conocida desde la llegada de la pandemia por covid-19, que obligó a los establecimientos comerciales a evitar el uso de cartas físicas.



Aunque hoy en día ya no es un requisito indispensable, es importante aprender a leer un código QR desde su celular, pues es vital estar preparado en caso de que deba hacerlo para comprar artículos e incluso hacer transacciones bancarias.



En esa línea, le contamos cómo acceder al sistema de escaneo que traen la mayoría de teléfonos celulares para escanear este tipo de códigos.

¿Cómo escanear el código QR desde el celular?



iPhone



De acuerdo con el portal oficial de soporte de iPhone, así se puede escanear un código QR desde estos dispositivos.



1. Abra la app Cámara desde la pantalla de inicio, el Centro de control o la pantalla de bloqueo.



2. Seleccione la cámara trasera y sostenga el dispositivo para que el código QR aparezca en el visor.



3. El dispositivo reconocerá el código QR y mostrará una notificación.



4. Toque la notificación para abrir el enlace asociado con el código QR.



Según el portal de tecnología Xataka, también hay una forma de hacerlo a través del navegador, si se le dificulta por medio de la cámara y no quiere descargar aplicaciones adicionales.



1. Abra Safari y acceda a la página web de ‘qrcodescan.in’, donde se abrirá un lector de códigos QR.



2. Pulse en el icono de compartir y, después, en 'Añadir a pantalla de inicio'.



3. Confirme con 'Añadir': la página de QR es una aplicación web progresiva. Se descarga en el iPhone como una app más, aunque dependiente del navegador.



4. Una vez añadido a inicio solo hay que pulsar en el icono cada vez que se quiera leer un código QR: se abrirá la aplicación web progresiva para escanearlo.

Android

​

De acuerdo con el portal de tecnología ‘Digitan Trends’, acceder a esta opción de escanear el código QR desde un teléfono Android también es sencillo.



Primero que todo compruebe si su teléfono permite el acceso de escaneo de código QR, pues la mayoría ya traen la herramienta instalada o permiten hacerlo con la cámara, como en iOs.



Si no es así debe realizar unos pasos adicionales para que el celular pueda escanear estos códigos.



1. Use el asistente de Google para detectar códigos QR. Manteniendo presionado el icono de inicio o diga “Ok, Google”.



2. Dé clic en el icono de Google Lens en la parte inferior derecha.



3. Abra la aplicación de escaneo (se sugiere descargar una si su celular no tiene esa función directamente).



4. Apunte al código QR.



5. Ingrese al vínculo que le arroja.

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

