En internet circulan delincuentes digitales que tienen todo tipo de trucos para introducirse en los dispositivos de los usuarios y robar su información personal, cuentas bancarias y documentos de importancia con el fin de extorsionarlos. Es por ello que en las empresas dan capacitaciones sobre la importancia de la seguridad informática y los peligros que acarrean virus de tipo ‘Ransomware’.



¿Qué es un 'ransomware'?, ¿Cómo identificarlo?, ¿Cómo evitarlos?, aquí le contamos algunos aspectos básicos que debe tener en cuenta antes de navegar en la red y confiar en correos, páginas y portales sospechosos, que le puede poner en riesgo a sus dispositivos.

¿Qué es un ‘Ransomware’?

El virus de rescate o ‘Ransomware’ es un archivo malicioso que trae consigo un mecanismo que impide a sus usuarios ingresar al sistema operativo de sus dispositivos inteligentes, y el cual pide grandes sumas de dinero para poder volver acceder a ellos.



La primera vez que se vio un tema de este estilo fue a principios de los 90 y los delincuentes pedían envíos monetarios por correo postal. Hoy exigen criptomonedas y giros por tarjeta de crédito.



imagen de referencia. Hacker. Foto: iStock

¿Cómo identificar el virus?



Este se envía a través de correos electrónicos anónimos o no solicitados, que se utilizan para enviar ‘malwares’ en forma de archivos adjuntos, como word, pdf, imágenes, entre otras. También puede contener enlaces a sitios web maliciosos desde donde se efectúan las extorsiones.



Hay varios tipo, por lo que debe estar al pendiente de todos para no caer en atracos cibernéticos.



‘Scareware’



El ‘scareware’ Incluye programas de seguridad falsos y ofertas falsas de soporte técnico. Podría recibir un mensaje emergente que le informe que se ha detectado un ‘malware’ y que la única forma de librarse de él es pagando. Si no lo hace, continuará recibiendo mensajes emergentes, pero sus archivos están básicamente a salvo.



Pantalla bloqueada



Este quizá uno de los más temidos por los usuarios de internet, pues básicamente los 'hackers' le están impidiendo el acceso a su teléfono celular, computador o tablet. Normalmente al encender el aparato le aparece una ventana en toda la pantalla en el que lo acusan de actividades ilegales y que debe realizar un pago para desbloquearlo.



Cifrado



Este le secuestra los archivos y los cifra, exigiendo un pago para volver a descifrarlos y devolverlos. Una vez que los delincuentes tienen los archivos no hay ninguna forma en que pueda desencriptar las carpetas, pues son códigos única y exclusivamente propiedad de los hackers.



Algunos piden criptomoneadas a cambio de liberar los dispositivos. Foto: iStock

Así puede protegerse de un ‘Ransomware’



Siempre es importante saber identificar archivos que puedan afectar el sano desarrollo de su navegación. Por ejemplo, mensajes de texto con sorteo, premios o con gangas sumamente provocativas, que lo impulsen a darle clic a los archivos o en los links de páginas maliciosas.



Es prudente hacerse acreedor de una VPN por sus siglas en inglés de ‘Virtual Private Network’. Estas son hoy en día mucho más que un lujo corporativo o una rareza de aquellos que usan Internet de modo profesional. Una VPN es, de hecho, una de las mejores herramientas para navegar seguro y anónimamente.



Estas permiten que el usuario haga uso de un navegador común como Google Chrome o Microsoft Edge, con una IP diferente a la del proveedor de Internet del usuario, lo que evita hackeos directos a su dispositivo.



Cree copias de seguridad de los archivos que usted está utilizando para que no pague por extorsiones y pueda guardar sus documentos en una nube con alta seguridad.

El programa que causó controversia por considerar que viola la privacidad de los funcionarios. Foto: iStock

