Chucky y el Internet de las Cosas

Sea que lo haya visto en video o que tenga la edad para haber ido a verlo en cine, es muy probable que Chucky, el denominado ‘muñeco diabólico’, se haya cruzado en su camino. Y puede que le alegre, o no, saber que hay un remake en camino.



Pero es 2019, y Chucky no puede limitarse a matar gente a punta de cuchillo. ¿Qué es esto? ¿1988? No, el muñeco diabólico de nuestra era es hijo del internet de las cosas. (IoT). Por eso, en el tráiler usa desde termostatos hasta drones, a los que presumiblemente se conecta vía wifi, para acabar con sus víctimas.

Para ser sincero, no espero que me guste la película. No creo que asuste. En cambio, me causa nerviosa inquietud la idea de que mucho de lo que propone el guion es posible en un mundo cada vez más conectado.



Recuerdo que una vez, Eugene Kaspersky me dijo que para él, la sigla IoT significa “Internet of Threats” (Internet de las Amenazas). No hay que ser fatalista para darse cuenta de que, en efecto, cada parlante, cámara, nevera o auto conectado es una puerta a sus sistemas, a sus datos y a su intimidad.

¿Quién piensa en un antivirus para su televisor? No olvide que desde allí se puede acceder a sus fotos, podcasts y, ah, sí, a los datos de su tarjeta de crédito. No creo que vayan a vencer a Chucky con una actualización de firmware, pero, ¿ya cambió la contraseña de su router? Los dispositivos conectados son un riesgo, incluso si no los controla un maníaco homicida.

WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA@WilsonVega