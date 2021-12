Debido a su nivel de obsolescencia varios celulares se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de enero de 2022. Normalmente, la plataforma actualiza dicho listado para advertir a sus usuarios sobre la medida.



A partir del primero de enero estos móviles, dentro de los que se cuentan varios modelos antiguos de Samsung, Apple, Sony y Huawei, por mencionar algunos, no podrán acceder a la popular plataforma de chat.



La mayoría de los celulares que se quedarán sin WhatsApp partir del 1 de enero de 2022 son aquellos que tienen una versión de Android 4.1 e inferior. Lo mismo pasará con los iPhone con iOS 9 o menor, que quedarán sin WhatsApp apenas inicie el 2022.



Es importante, por tanto, que revise que su celular cuente con las actualizaciones más recientes de Android y iOS siempre para que no tenga inconvenientes de compatibilidad y de seguridad, pues dichas actualizaciones no solo mejoran la estabilidad del equipo sino su protección.

Android

- Archos 53 Platinum

- HTC Desire 500

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy S3 mini

- Caterpillar Cat B15

- Sony Xperia M

- Wiko Cink Five

- Wiko Darknight

- Samsung Galaxy Xcover 2

- Huawei Ascend G740

- ZTE Grand S Flex

- Lenovo A820

- Huawei Ascend Mate

- ZTE V956 - UMi X2

- Huawei Ascend D2

- Samsung Galaxy Core

- Faea F1

- THL W8

- ZTE Grand X Quad v987

- ZTE Grand Memo

- Samsung Galaxy Ace 2



iPhone

Son aquellos que no pueden actualizarse y tienen iOS 9 o inferior:

- Apple iPhone SE (16GB)

- Apple iPhone SE (32GB) - Apple iPhone SE (64GB)

- Apple iPhone 6S (128GB)

- Apple iPhone 6S (16GB)

- Apple iPhone 6S (32GB) - Apple iPhone 6S (64GB)

- Apple iPhone 6S Plus (128GB)

- Apple iPhone 6S Plus (16GB

- Apple iPhone 6S Plus (32GB)

- Apple iPhone 6S Plus (64GB)