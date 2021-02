Bill Gates critica a los compradores de bitcóin

La montaña rusa del bitcóin no deja de causar roncha entre los multimillonarios. Ahora, tras conocerse el repunte de Jeff Bezos, para ser nuevamente el hombre más rico del mundo, tras superar a Elon Musk, el fundador de Microsoft, Bill Gates, cree que cualquier persona con menos dinero que los dos mencionados debería "tener cuidado" cuando se trata de bitcóin.



La advertencia se las da a los posibles compradores de esa criptomoneda que quieran seguir la estrategia de inversión de Musk, el dueño de Tesla. En entrevista con Bloomberg, la agencia noticiosa especializada en temas de economía, Gates sugirió que Musk tiene acceso a sofisticadas técnicas de gestión comercial que el inversor medio no conoce.



Pero fue más allá. Con respecto a la ondulación del bitcóin, tras caer en precio como reacción a un simple trino, en referencia a las publicaciones de Musk en las redes sociales, Gates indicó que Elon probablemente estaba aislado de tales caídas del mercado.



“Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado así que, ya sabes, no me preocupa que su bitcóin suba o baje al azar”, puntualizó Gates.



El 23 de febrero, poco más de dos semanas después de que se anunciara la adquisición de bitcóin por parte de Tesla por valor de US $ 1.500 millones, el precio de la criptomoneda cayó el 20 %: de US $ 58.258 a US $ 46.624. Paralelamente se esfumaron casi $ US 400.000 millones de la capitalización del mercado mundial de criptomonedas.



El desplome se produjo unas horas después de que el propio Musk expresara su opinión de que los precios actuales de bitcóin y ether (ETH) eran “altos”.



Gates explicó que sería un error para el inversor medio seguir la manía de optimismo que rodea los movimientos del mercado de Musk, recomendándoles a los que no son multimillonarios que “tengan cuidado”.



“Creo que la gente se ve arrastrada por estas manías, quienes quizá no tengan tanto dinero de sobra. Así que no soy alcista respecto a bitcóin, y mi pensamiento general sería: si tienes menos dinero que Elon, probablemente deberías tener cuidado”.



Por su parte, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, también ha planteado sus dudas sobre las criptodivisas, y su impacto medioambiental, dada la cantidad de energía utilizada en la minería de tokens digitales.



“Es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones y la cantidad de energía que se consume en el procesamiento de esas transacciones es asombrosa”, dijo este lunes Yellen al New York Times.



A esas voces críticas se unió el economista Nouriel Roubini, que anticipó la última crisis financiera global.



“La realidad es que nadie sabe cuál es el valor de este pseudoactivo. No tiene ningún valor porque no tiene ningún ingreso, no tiene ningún uso, no tiene ninguna utilidad. Así que es un juego especulativo total en una burbuja que se auto-realiza”, advirtió Roubini.



ELTIEMPO.COM