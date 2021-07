En Colombia aumenta 4,7 veces las conversaciones sobre reactivación

La crisis sanitaria aceleró la transformación digital y de paso ha cambiado todas las dinámicas de los mercados. Los actuales son tiempos para tomar dos caminos: ‘adoptar’ nuevas tecnologías o ‘adaptarse’ a la exigencia de esta velocidad. Esta convulsión nos reta y es ahí donde aparece la palabra mágica: reactivación.



Los últimos 15 meses han traído consigo la ralentización del aparato productivo, palpable en tasas de desocupación de doble dígito, la más reciente revelada por el Dane para el mes de mayo fue del 15,6 %.



(Lea también: Francia multa a Google por 593 millones de dólares)

Esto ineludiblemente nos conecta con entrar en #ModoReactivación, un sentimiento que evoca esa profunda capacidad resiliente de los colombianos de entender el ¿para qué? de las crisis y convertirlas en aprendizajes y grandes oportunidades.



Para entender más a fondo la relación de los colombianos con esta fase de la pandemia, Exma, la plataforma de conocimiento, realizó una escucha en redes sociales para identificar de qué hablan colombianos cuando se refieren a la reactivación desde los contextos económicos, sociales, comerciales y educativos; la sorpresa: en junio de 2021 la palabra estuvo involucrada en 40.000 conversaciones y sigue creciendo en julio.



(Lea también: Whatsapp suspenderá su cuenta si usa ciertas apps no autorizadas)



Pese a las externalidades del primer semestre, la única salida posible es la resiliencia. De acuerdo con la escucha, la afinidad de las opiniones expresadas por los colombianos se refleja el 72,3 % neutrales, el 8,2 % negativas y el 19,5 % positivas, siendo ésta última, la cifra más relevante: se registraron 7.800 conversaciones positivas frente a 390 alcanzadas en mayo, lo que indica un crecimiento exponencial del 2.000 %.



En la primera fase de la pandemia hablábamos de reinvención, luego de adaptarnos a una nueva realidad, ahora estamos hablando de reactivación. Pero ¿cómo hacerlo si seguimos en crisis?



Para Fernando Anzures, CEO de Exma, “entrar en Modo Reactivación es tomarse esa píldora para tener el paso real al futuro, fortalecernos y apropiar las herramientas humanas y digitales de expertos y visionarios. Vienen tiempos más conscientes, de soluciones creativas y que dan valor a la eficiencia y no podemos darnos por preparados o confiados, pero tampoco tener miedo”.

Exma Mentes Simultáneas

Entrar en #ModoReactivación implica mucho más que abrir los comercios y salir con cuidados de bioseguridad a las calle. Para poder volver a poner al país en marcha necesitamos también una fortaleza mental, creativa, innovadora, consciente, tecnológica, diversa y que se preocupe por el ser.



(No deje de leer: Telegram ya permite hacer videollamadas hasta con 30 personas)



Exma humanos (21, 22, 27, 28, 29 y 30 de julio) será una experiencia que nos permitirá prepararnos para entrar en #ModoReactivación. Para esto plantea seis pilares del conocimiento donde conversan lo humano y lo digital y que originan una mente simultánea.



Para Ricardo Leyva, socio de Exma Colombia, “podemos estar subestimando que estamos listos para la reactivación y debemos estar seguros de ello. A través de varios expertos con mentes diversas, vamos a demostrar las herramientas más positivas y que más vamos a necesitar nosotros y nuestros equipos en este nuevo mundo”.



Y en ese sentido, Exma Colombia 2021 regresa con seis días de conocimiento que con la ayuda de Chris Do, director creativo y CEO de The Futur; Tal Ben Shahar, escritor especializado en áreas de la psicología y liderazgo; Caterine Ibargüen, deportista y campeona olímpica; Luz María Doria, VP y EP de Despierta América; Fonseca, cantante colombiano; Duncan Wardle, VP de creatividad e innovación en Disney y Seth Godin, fundador de altMBA, entre otros, los asistentes no sólo buscarán ser los mejores profesionales del mundo, sino los mejores humanos para este mundo.



La cita con Exma 2021 será el 21 y 22 de julio y retomando del 27 al 30 de julio. Las personas que deseen obtener las entradas y conocer más del evento, lo pueden hacer a través de www.exma.com.co