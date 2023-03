Si lleva tiempo intentando actualizar su muro de Instagram o intentado subir un video y no le carga, no se preocupe que no es su celular.



Instagram reporta un caída desde hace algunos minutos.



Según el portal 'Downdetector', una página que registra la caída de redes sociales y plataformas, Instagram ya venía presentando fallas desde las 8:48 p.m.

Sin embargo, se reporta que su caída total se dio sobre las 10 de la noche.



(Le puede interesar: Este es el nuevo diseño de Spotify, inspirado en Instagram y TikTok)



El portal ha recibido la queja de más de 100.000 usuarios que reportan las fallas en el sistema.



NOTICIA EN DESARROLLO...



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

