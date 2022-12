La tecnología facilita la vida diaria de las personas, y especialmente en los quehaceres del hogar. Sin embargo, una mujer venezolana no puede afirmar lo mismo porque una aspiradora robot le tomó fotos cuando estaba en el baño y estas terminaron en Facebook. La mujer en el inodoro con la camiseta levantada.

Al parecer, el aparato —que está en pruebas— estaba haciendo reconocimiento de espacios en un hogar cuando tomó las imágenes de la mujer. La aspiradora inteligente le habría tomado fotos a otras personas, que también terminaron en la red social.



Según expertos en estas tecnologías, este hecho evidencia los riesgos que suponen un mal control de la privacidad de las imágenes y sonidos que toman este tipo de dispositivos en los hogares.

Según el diario El Español, las aspiradoras inteligentes suelen llevar sensores y cámaras que les ayudan a moverse, evitar obstáculos y trazar un mapa del hogar para crear rutas de limpieza y mucho más, pero para ello, tienen que guardar estas imágenes y entrenar a la IA (Inteligencia Artificial) con estas.



En este caso —agregó el diario— el problema no habría sido del dispositivo, que es de marca Roomba, sino que habría venido desde Scale AI, la empresa que se encarga de etiquetar los datos para entrenar inteligencias artificiales.



De hecho, a principios de este año MIT Technology Review recibió capturas de fotografías privadas publicadas en grupos privados en redes sociales tomadas por estos dispositivos, una situación sobre la que iRobot declaró que no se trataba de productos finales, sino de prototipos.



Dennis Giese (candidato a doctorado en la Universidad Northeastern), citado por el portal 20minutos.es, afirmó que "los datos recopilados por los robots aspiradores pueden ser particularmente invasivos. Tienen hardware poderoso, sensores poderosos y pueden conducir por tu casa sin controlar eso".

¿Por qué toma fotos?

De acuerdo con el diario El Español, muchos de estos dispositivos inteligentes se basan en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para cumplir sus funciones y mejorar su funcionamiento con el paso del tiempo y para ello recopilan datos de audio y vídeo que les ayudan a mejorar su algoritmo y a ofrecerte un mejor funcionamiento.



No obstante, eso no quiere decir que esos dispositivos espíen a las personas mientras estás en casa. Lo que sí es cierto que se suponía que este tipo de imágenes y vídeos iban a ser descartadas por un equipo humano que revisaba las imágenes, y al final han acabado siendo compartidas en grupos privados de Facebook.



Por lo anterior, la responsabilidad en estas situaciones no debe recaer sobre el usuario, sino sobre la empresa que trata los datos, que es la que debe asegurar la máxima privacidad para sus clientes.



MIT Technology, según 20minutos.es, aseguró que "James Baussmann, portavoz de iRobot, dijo en un correo electrónico que la compañía había tomado todas las precauciones para garantizar que los datos personales se procesen de manera segura y de acuerdo con la ley aplicable, y que las imágenes fueron compartidas en violación de una orden escrita".

