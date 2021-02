Así puede garantizar una mejor calidad durante las videollamadas

Juegan varios aspectos, como la calidad de la conexión, las características del equipo en el que realiza la comunicación y dispositivos adicionales que pueden optimizar la llamada.

Las videollamadas se convirtieron para muchos en las nuevas oficinas, salones de reuniones o aulas de clase. Con los cambios que ha traído la pandemia, ahora pasamos varias horas conectados en estos espacios virtuales para coordinar las tareas del día a día.



En medio de este tipo de canales se pueden registrar múltiples fallas que llevan a que la experiencia no sea la mejor o dificultan la interacción con las personas con las que necesitamos comunicarnos.



En este aspecto juegan varios factores, como una buena conexión, contar con un equipo que sea compatible con la aplicación que estamos ejecutando, tener dispositivos adicionales que pueden mejorar la llamada e incluso hacer uso de algunas de las herramientas con las que cuentan estos programas para vernos mucho mejor. Le contamos cuáles son esos aspectos claves en los que debe centrarse si desea que su videollamada sea todo un éxito.

Factores técnicos

Contar con una conexión estable hace toda la diferencia. Eso garantiza que nuestros conocidos puedan vernos y escucharnos bien y que se pueda mantener una conversación fluida.



Por esto es importante garantizar que durante esos momentos le pueda sacar el mayor provecho a su conexión a internet para lograr una mejor estabilidad. Intente que durante el tiempo que está en la comunicación, el programa o aplicación que use sea el único que se esté ejecutando.



“Tener aplicaciones en un segundo plano puede deteriorar la calidad de la llamada. Esas plataformas, aun cuando no las estemos usando, consumen recursos de máquina, lo que ocasiona lentitud”, explica Harold Morales, jefe de ingeniería de diseño e implementación de video & OTT de Claro Colombia.



Si está desde un computador y cuenta con un sistema operativo de Windows, puede verificar a través de alt + supr cuáles son las aplicaciones que están consumiendo mayor memoria dentro del dispositivo en ese momento. Ese comando desplegará el panel de control, que le permitirá frenar o cerrar aquellos programas que no está utilizando y que pueden quitarle rendimiento a su videollamada.

En el caso de que sea una conexión por un dispositivo móvil, en el apartado de configuración encontrará la opción de aplicaciones, la cual le mostrará cuál de todas ellas está gastando más recursos en el equipo en ese instante. Así podrá identificarlas y cerrarlas durante el tiempo que lo requiera.



Quedarse en un lugar fijo ayuda a que no se generen saltos en la conexión, por eso busque un lugar cercano a su enrutador para que tenga la mejor señal posible. Y si puede, conéctelo al cable de red y no haga uso del wifi.



“Si se tiene cableado, el computador es como si la persona fuera en una autopista sola, no lo va a afectar si otras personas están conectadas. Una llamada nunca se va a caer por una conexión cableada. Es más seguro y confiable”, asegura Andrés Rodríguez, ingeniero de Diseño e implementación de Video de Claro Colombia.



Acá también juega el factor de la latencia, que es el tiempo en el que se logra la transmisión de datos en una red. Si está realizando una videollamada acá en Colombia, la latencia recomendada sería de unos 50 milisegundos, en promedio. En el caso de una comunicación internacional, la latencia debe rondar los 100 milisegundos para que sea considerada buena.



Actualmente hay en el mercado varias aplicaciones, pagas y gratuitas, que ayudan a medir la latencia que está teniendo la comunicación en ese momento. Eso le ayudará a revisar con anterioridad si tiene una conexión adecuada para proceder a hacer la comunicación.

¿Qué revisar en el equipo?

No hay que ignorar el dispositivo desde el cual se está conectando. En el mercado hay varias opciones de aplicaciones y programas para realizar la videollamada, cada una de ellas cuenta con especificaciones claras de compatibilidad.



Para esto debe revisar que en el sistema operativo que está usando se pueda ejecutar la plataforma de videollamada. Si cuenta con uno que ya no tenga soporte del distribuidor, como es el caso de Windows Vista y XP, va a tener muchos problemas para que el programa se ejecute correctamente.



Además, es importante que cuente con la última versión de la aplicación. Esas actualizaciones van orientadas a optimizar el procesamiento de video y ampliar las opciones de herramientas.



Tenga en consideración también la cámara de su equipo. Si su computador cuenta con una cámara VGA, que tienen una resolución de imagen muy baja, evalúe adquirir un dispositivo adicional para mejorar la calidad del video que usted transmite.



En el mercado hay muchas opciones, y todo dependerá de cuál es la actividad que va a realizar con esa videollamada. Si es una comunicación normal de su espacio de trabajo o clase, puede mirar una cámara con una resolución de mínimo 720 P, con 30 FPS.



Si necesita una imagen de video aún más limpia, hay en el mercado dispositivos mucho más potentes que transmiten en 4K, Ultra HD, con 90 FPS.



“Una cámara adicional puede ayudar a ajustar y atenuar la imagen y lograr una mejor iluminación”, aclara Mónica Bravo, VC regional manager de Logitech.



Algunas cámaras web tienen incorporados micrófonos omnidireccionales, con alternativas de reducción de ruido ambiente. Tienen un costo más elevado, pero valen la pena por la comodidad.



Cuando vaya a comprar una es importante revisar cuál es el sistema operativo de su computador y cuál es la aplicación de videollamadas que usa con más frecuencia, así podrá verificar que el equipo que compre sea compatible con estos y que su configuración sea más sencilla.

El ambiente importa

Contar con un espacio adecuado y cómodo le puede facilitar su videollamada. Elija un lugar de la casa en donde siempre tenga una buena iluminación, que no esté a contraluz, ya que esto va a hacer que usted sea solo una silueta oscura.



“Siempre se debe situar la cámara al nivel de los ojos, esto dará un plano correcto y halagador durante la conversación”, detalla Bravo. Así mismo, agrega la experta, es mejor evitar estampados, rayas y patrones grandes que pueden distraer a las personas dentro de la comunicación.



Los filtros y fondos, que ofrecen ampliamente las aplicaciones de videollamadas, pueden ser unos grandes aliados, sobre todo si no contamos con una oficina, estudio o un lugar fijo desde donde conectarnos.



“Estas herramientas brindan la oportunidad de reducir distractores cuando estamos hablando, ya que las personas no se enfocarán en ver el espacio desde el cual se conecta la persona. Además, ofrece mayor privacidad si la persona no desea mostrar en qué parte de su casa está realizando la llamada”, asegura Laura Terán, ingeniera de colaboración y productividad de Google Cloud Colombia.



Lo más recomendable es probarlos con anterioridad y hacer ensayos para elegir cuál es el fondo o filtro con el que se siente más cómodo.



