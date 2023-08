El director ejecutivo de Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger), Mark Zuckerberg, anunció este miércoles nuevas funciones para Threads, con el fin de retener a los usuarios de esta red social que, tras un gran éxito de descargas en sus primeros días, ahora se desinfla.

Entre las nuevas funciones está la de compartir una publicación de Threads a los mensajes directos de Instagram, la posibilidad de poner una descripción a las fotos o videos que se publiquen y un nuevo "botón de mención" que permite "mencionar fácilmente a otras cuentas".



Este no es el primer cambio que lleva a cabo Threads, red social que surgió a principios de julio como competidor de Twitter (ahora llamado X).



El 25 de julio, Threads hizo su primer cambio y empezó a ofrecer la opción de ver el contenido de las cuentas que los usuarios siguen en orden cronológico, tal y como pasa con Twitter.



La semana pasada, Zuckerberg anunció que la plataforma "pronto" tendrá una función de búsqueda y se podrá acceder a ella a través de la web.



Aunque la mayor diferencia entre las dos redes es que Threads aún no dispone ni de mensajes directos ni tampoco se pueden usar hashtag o etiquetas, por lo que no hay trending topics o tendencias.



En sus primeros cinco días de vida, la nueva red social de Meta consiguió 100 millones de suscripciones, convirtiéndose en la aplicación de más rápido crecimiento de la historia, y ahora, un mes después, la participación en la aplicación ha caído.



El número de usuarios activos diarios de Threads ha bajado en un mes un 82 % desde su lanzamiento, según Sensor Tower, con solo 8 millones de personas accediendo a la aplicación cada día. Una cifra muy baja si se compara con la media de 237 millones de usuarios diarios de Twitter.



También ha caído el tiempo que los usuarios pasan en la aplicación. Hace un mes los usuarios abrían Threads un promedio de 14 veces y pasaban una media de 19 minutos navegando por ella y ahora abren la aplicación un promedio de 2,6 veces al día y pasan menos de tres minutos al día en ella, según Sensor Tower.

