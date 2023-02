Zoom Video Communications Inc. eliminará el 15 por ciento de su nomina a medida que el servicio se adapta a un crecimiento más lento pospandemia.

La empresa eliminara unos 1.300 puestos de trabajo como parte de una reestructuración, dijo el director ejecutivo, Eric Yuan, en una entrada de blog.



Yuan se declaró "responsable" de los problemas de la empresa y dijo que reduciría su salario y renunciaría a su bonificación.



"Nuestra trayectoria cambio durante la pandemia", dijo Yuan, y agregó que la plantilla de Zoom se triplico en dos años. "No nos tomamos tanto tiempo como deberíamos para analizar a fondo a nuestros equipos o evaluar si estábamos creciendo de manera sostenible".



Los recortes representan una proporción mayor de la fuerza laboral que aquellos anunciados en las empresas de software empresarial como Salesforce Inc., Microsoft Corp. y Workday Inc.



La acción alcanzo un máximo histórico en julio de 2020 y ahora se encuentra en niveles previos a la pandemia. Ha caído un 47 por cienti en los últimos 12 meses hasta el cierre del lunes.



Si bien las personas y las empresas siguen utilizando Zoom después de la pandemia, la "incertidumbre de la economía global" afecta a los clientes, dijo Yuan.



Después de crecer en millones de usuarios en el pico de la pandemia, Zoom ahora trata de revertir la desaceleración del crecimiento mediante la expansión de sus herramientas para empresas.



Aun así, reporto aumentos de ingresos de un solo digito durante los últimos dos trimestres, y analistas proyectan que las ventas han continuado desacelerándose en el trimestre actual.



Es probable que los recortes sean un intento de preservar o mejorar los márgenes frente a la desaceleración del crecimiento, escribió John Butler.



La competencia del servicio de colaboración Teams de Microsoft también se ha vuelto más preocupante para Zoom en los últimos trimestres, según analistas de la industria.



En una entrevista con Bloomberg el mes pasado, el presidente, Greg Tomb, reconoció la competencia, pero dijo que las empresas que usan Zoom rara vez abandonaban la plataforma.



Tomb agregó que la mayor oportunidad de la compañía es lograr que los clientes existentes usen el resto de sus productos, que incluyen herramientas como el servicio telefónico Zoom.



Yuan, el fundador de la empresa, dijo que su salario base, que fue de US$301.731 el año pasado, se reducirá en un 98% y renunciará a una bonificación corporativa para el año fiscal en curso.



Su compensación total para el año fiscal 2022 fue de US$1,1 millones, según un documento regulatorio de mayo 2022.



Otros altos ejecutivos aceptaran reducciones del salario base del 20 por ciento. A fines de enero de 2020, antes de que el covid-19 fuera declarado una emergencia nacional en Estados Unidos, la plantilla de Zoom era de aproximadamente 2.500.



Desde entonces ha agregado alrededor de 6.000 personas. Los recortes anunciados el martes reducirán la fuerza laboral total de Zoom a los niveles de principios de 2022.

