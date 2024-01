Ahora YouTube admite la publicación de pódcast a través de un 'feed' RSS

YouTube ha habilitado una nueva función que permite a los creadores de pódcast en España y otros países, como Holanda, Noruega, Costa Rica, Chile, Alemania, Francia, Grecia, Guatemala y Senegal, publicar sus programas en la plataforma de vídeo y en YouTube Music utilizando RSS (Really Simple Syndication), una herramienta que permite distribuir contenido en tiempo real.



(Le puede interesar: ¿Cómo enviar correos en 'modo confidencial' por Gmail?).

La implementación de esta característica comenzó en noviembre del año pasado, cuando algunos usuarios de YouTube para Android y web probaron la opción de añadir pódcast a través de un 'feed' RSS. Ahora, Google ha anunciado que esta función se encuentra disponible a nivel global.



Con esta nueva capacidad, los creadores de pódcast pueden utilizar YouTube Studio para subir sus episodios mediante un 'feed' RSS. Una vez enviado el 'feed' a la plataforma de vídeos de Google, se generará automáticamente un vídeo para cada episodio y una imagen estática que se subirá al canal del usuario.



(De interés: El robot que realiza tareas domésticas y se adapta al estado de ánimo con IA).

Facebook Twitter Linkedin

Los pódcast podrán ser escuchados en Youtube con funciones especiales. Foto: iStock

Además, cuando se añada un nuevo episodio al 'feed' RSS y se acceda al apartado de Contenido en YouTube Studio, este se subirá automáticamente al canal y se notificará a los suscriptores correspondientes.



Sin embargo, YouTube ha aclarado que esta función no distribuirá los pódcast en otras plataformas, sino que solo estarán disponibles en YouTube y YouTube Music. Además, no se notificará a los suscriptores cuando se agreguen episodios anteriores al canal a través del 'feed' RSS, y no se permitirá el uso de caracteres no válidos en los pódcast y episodios publicados.



La plataforma tampoco actualizará automáticamente los cambios realizados a través del 'feed' RSS en los detalles del programa ni en los archivos de audio que se vuelvan a subir a esta sección.



(Además: Trucos para personalizar sus historias en Instagram).

Facebook Twitter Linkedin

Las producciones solo podrán ser escuchadas por este medio. Foto: iStock

Para cumplir con los términos de servicio de YouTube, los pódcast subidos a la plataforma no pueden incluir anuncios sin previa notificación a la plataforma.

Es importante destacar que cuando se envía por primera vez el 'feed' RSS a YouTube, los episodios seleccionados se subirán como vídeos privados, por lo que se recomienda esperar a que todos los episodios estén cargados antes de hacerlos públicos para evitar problemas.



Una vez que todos los episodios se han subido al 'feed' RSS, se debe verificar en la pestaña de vídeo si hay problemas de monetización o de derechos de autor para evitar reclamaciones o infracciones.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.