YouTube implementó cambios en sus pautas de monetización con respecto a contenido "controvertido" relacionado con trastornos alimentarios, abuso sexual y aborto. Estas actualizaciones permitirán a los creadores obtener mayores ingresos por publicidad, siempre que eviten detalles gráficos y comportamientos peligrosos.



En marzo, YouTube ya había anunciado modificaciones en sus medidas de monetización, flexibilizando las restricciones sobre lenguaje inapropiado y contenido para adultos, permitiendo blasfemias 'moderadas'. Esto aseguró que los videos con este tipo de contenido siguieran siendo elegibles para monetización.



La última actualización se centra en temas sensibles como trastornos alimentarios, aborto y abuso sexual, con el objetivo de brindar más oportunidades a los creadores para obtener ingresos publicitarios en contenido relacionado con estos temas.



Conor Kavanagh, director de política de monetización de YouTube, explicó en un video informativo que los creadores podrán abordar estos temas siempre que eviten detalles gráficos y conductas peligrosas.

Ahora Youtube reconoce la importancia de temas dela agenda global para sus anuncios. Foto: iStock

Kavanagh enfatizó que YouTube reconoce la utilidad de estos videos para los usuarios y, en la medida de lo posible, evitará la desmonetización de estos temas, siempre y cuando se traten de manera no descriptiva y no gráfica.



Además, Kavanagh señaló que algunas comunidades de creadores han experimentado desmonetización debido a contenido relacionado con estos temas, lo que los afecta de manera desproporcionada.



YouTube busca abordar esta situación con la actualización de las pautas de monetización para permitir a los creadores "más espacio para debatir estos temas" y, al mismo tiempo, obtener ingresos por publicidad.



En relación con los trastornos alimentarios, Kavanagh especificó que YouTube alinea sus directrices de contenido para anunciantes con las de la comunidad. Según las directrices de la comunidad, los videos que promuevan comportamientos dañinos, como guías sobre atracones, ocultar comida o el abuso de laxantes, no recibirán ingresos publicitarios.



Sin embargo, Kavanagh subrayó que los videos educativos o testimonios de sobrevivientes que aborden los trastornos alimentarios "sin promover dichas actividades" no se verán afectados por estas pautas.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

