YouTube planea eliminar publicidad de videos dirigidos a niños

Para satisfacer a los reguladores, YouTube tiene planes para poner fin a los anuncios segmentados en videos dirigidos a niños, o que probablemente sean consumidos por menores.



Según un reporte de Bloomberg, tres personas familiarizadas con la discusión aseguraron que la medida podría afectar inmediatamente las ventas de anuncios para el gigante del video, pero no tanto como otras propuestas sobre la mesa en medio de las conversaciones con los reguladores.

La Comisión Federal de Comercio (FTC por su sigla en inglés) está investigando si YouTube violó la Ley de privacidad en línea para niños. Aunque la institución ya llegó a un acuerdo con YouTube, después de meses de conversaciones, aún no se han publicado los términos.



Aunque los planes podrían cambiar, YouTube estaría dispuesto a ceder en la monetización de ciertos videos buscando evitar que la agencia imponga una multa multimillonaria.

Los anuncios dirigidos, conocidos en inglés como 'targeted ads', se basan en la recopilación de información sobre los usuarios. Sin embargo, la ley de privacidad para menores (conocida como COPPA) prohíbe a las compañías recopilar datos de menores de 13 años sin el permiso expreso de los padres y por ende, no está permitido que dicha población sea segmentada dentro de ese tipo de anuncios.



Si bien YouTube ha argumentado que su sitio principal no es para niños menores de 13 y ha insistido en que YouTube Kids, la aplicación para menores, no utiliza anuncios dirigidos, videos de youtubers infantiles, canciones y de dibujos animados dirigidos a niños pequeños tienen miles de millones de visitas.

Los antecedentes

La investigación también ocurre en un marco de quejas generalizadas por la facilidad de exposición a contenidos nocivos de los niños en el sitio principal, desde imágenes horribles, hasta videos supuestamente infantiles en donde se incita al suicidio.



En abril de 2018, grupos de consumidores de EE. UU. se quejaron ante la FTC frente a la recopilación de información sobre menores para usar en publicidad dirigida en YouTube. Una vez que la FTC recogió el caso, estos grupos sugirieron que la agencia obligara a YouTube a mover todos los videos de los niños a su lugar designado la aplicación para niños, YouTube Kids.



Por su parte, Joseph Simons, el presidente de la FTC, ha planteado otra idea. A principios de julio, indagó con los reclamantes si quedarían satisfechos con la inhabilitación de los anuncios en estos videos.



YouTube necesita tomar el asunto con pinzas pues su modelo en parte contempla compartir cierto porcentaje de ganancias con los productores de contenido que cumplen con unos mínimos de visualizaciones mensuales. Dado que no se ha dado a conocer si los planes de eliminar la publicidad dirigida significan la desmonetización de ciertos canales, de desconoce si el modelo de los youtubers podría verse afectado.



Tampoco se conoce cómo haría YouTube para clasificar los 'videos dirigidos a menores' sin acceder a los datos de los niños para reconocerlos.



La plataforma de video de Google vende diferentes tipos de anuncios de video, unos combinan el contexto de un video con un mensaje comercial y muestran información relacionada Otros habilitan que expertos en marketing puedan segmentar a un grupo demográfico en función de los datos que recopila de ellos en los servicios de Google, como los sitios web que visitan, las búsquedas que realizan, los temas que abordan en sus correos, etc.



La firma de investigación Loup Ventures estima los ingresos de YouTube por las cuentas de contenidos infantiles entre los 500 millones y los 750 millones al año. Reducir los anuncios dirigidos afectaría esos ingresos. Según dijo el analista de la firma Doug Clinton a Bloomberg, el impacto potencial de que YouTube reduzca los anuncios dirigidos en un 10 por ciento de su consumo total de videos para niños, sería de alrededor de 50 millones de dólares.



Para Josh Golin, de la Campaign for Commercial-Free Childhood, uno de los grupos denunciantes, el eliminar los anuncios segmentados de los videos seleccionados para los niños no garantiza que YouTube deje de rastrear los hábitos web en caso de que los niños miren otros tipo de videos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg