Como parte de una nueva política, YouTube exigirá a todos los usuarios a declarar si manejan cuentas de fans, si no corren el riesgo de ser eliminados. De esta forma, la plataforma busca que un usuario no aparente ser otro.

Desde 9to5Google, detectaron esta nueva actualización que comenzará a funcionar desde el 21 de agosto de este año. Y tiene como objetivo evitar la suplantación de identidad en la plataforma.



Asimismo, como recoge Infobae “no se permitirá ningún canal que pretenda ser una cuenta de fan en su descripción, pero que en realidad se haga pasar por el de otra persona y vuelva a cargar su contenido”.



En concreto, las cuentas de fanáticos deberán aclarar en el nombre del canal que no son la representación oficial del artista o compañía que asocian en su cuenta.



“Si un canal presenta un aspecto general similar a otro y utiliza detalles como la foto de perfil o el fondo de manera que parezca una copia intencional, podría ser terminado debido a la violación de la política de suplantación de identidad”, recoge el medio de comunicación.



Cabe recalcar que, es la primera vez que YouTube establece medidas específicas para los canales de fans, antes solo señalaba que no está permitido que se hagan pasar por otros.

