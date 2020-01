La historia detrás de los 15 años de YouTube

El 14 de febrero de 2005 Steven Chen, Jawed Karim y Chad Hurley ex trabajadores de PayPal crearon la popular aplicación de videos YouTube a la que acceden más 2,000 millones de usuarios cada mes en más de 100 países con 80 idiomas disponibles.

Basado en una página de citas donde los usuarios podrían subir fotos suyas que calificaban otros usuarios, Jawed Chad pensó en un sistema similar, pero donde los video fueran el punto de partida para conocer más acerca de la persona con las que se deseaba tener una cita. A partir de eso el grupo de tres compañeros comenzó a moldear su idea y en tan solo dos meses el dominio fue activado, es decir, el 14 de febrero de 2005.



El 23 de abril de ese mismo año, Jawed Karim subió el primer video a la plataforma llamado Me at the zoo (Yo en el zoológico), una grabación de 18 segundos donde se ve una manada de elefantes atrás del cofundador en el Zoológico de San Diego, California.

El momento más esperados por los creadores llegó el 15 de diciembre de 2005 cuando la plataforma se lanzó oficialmente al mercado. Sin embargo, esta no cumplió con el propósito del sitio de citas en el que se pensó inicialmente.



Los usuarios comenzaron a subir toda clase de videos a la plataforma desde videos musicales, hasta publicidad con grandes figuras como Ronaldinho y las personas comenzaron a compartir los links de sus videos por redes sociales como MySpace, rápidamente los inversionistas comenzaron a poner sus ojos en la plataforma.

En 2006 se abrieron las primeras oficinas de YouTube en San Mateo y en octubre de ese mismo año el gigante tecnológico Google decidió comprar la compañía por un valor de 1,650 millones de dólares. Al finalizar ese año 100 millones de vídeos en YouTube eran visualizados y 65 mil era subido a diario.



Actualmente, YouTube es la red social más usada en la mayoría de los países de habla hispana y según Alexa las personas pasan en promedio nueve minutos diarios en la plataforma. Además, el 70 por ciento de las reproducciones proviene de dispositivos móviles.